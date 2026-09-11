Vivas ve "poco probable" que el delegado del Gobierno en Ceuta no conociera el mensaje del CNI

La situación en Ceuta se recrudece con el paso de los días y los ciudadanos ceutíes siguen sin poder volver a la normalidad. En la noche de este viernes, los bomberos de la ciudad autónoma han tenido que intervenir en varios incendios que han afectado a un total de 42 asentamientos de migrantes, ocho vehículos y cuatro contenedores.

Según el parte facilitado por el Servicio de Extinción de Incendios y Salvamento (SEIS), el fuego, que tardó dos horas en controlarse, afectó a 42 de las chabolas instaladas en el asentamiento de migrantes. El incendio comenzó en una zona de monte bajo y se fue extendiendo, con la preocupación de que alcanzara la zona residencial colindante, las naves industriales y el cercano Colegio Príncipe Felipe.

Una de las principales hipótesis apunta a que el fuego se podría haber iniciado por las hogueras que hacen los migrantes que se encuentran acampados. Según han informado a EFE fuentes del Servicio de Extinción de Incendios, no se han producido daños personales, a falta de evaluar la extensión de lo que se ha quemado. Los bomberos, la Guardia Civil y un grupo de militares se desplazaron tras darse aviso a través del 112.

El presidente de Ceuta pide responsabilidades

Ceuta sigue sufriendo los estragos de la entrada masiva de migrantes, puesto que son muchos los que aún pertenecen en la ciudad afincados en las playas. Es por ello que el presidente de la ciudad autónoma, Juan Jesús Vivas, ha vuelto a solicitar responsabilidades tras lo ocurrido.

Por un lado, Vivas ha confrontado las palabras del delegado del Gobierno en Ceuta, Miguel Ángel Pérez Triano, quien cuestionó los informes del CNI: "Yo jamás como delegado del Gobierno o como responsable cuestionaría las intervenciones y los informes que pudiera realizar el CNI, con independencia de como vengan", ha explicado en una comparecencia ante los medios de comunicación este viernes.

Asimismo, el presidente ceutí ha expresado su disconformidad ante la negación del delegado sobre que "no sabía nada", y ha señalado que las culpas no pueden ser únicamente para él: "Es prioritario para el interés de Ceuta, España y Europa que se sepa la verdad. Las responsabilidades no pueden limitarse al delegado del Gobierno", ha subrayado.

Las demandas a Bruselas

Otro de los temas que ha tratado ha sido las demandas que ha realizado a la Unión Europea tras su visita a Bruselas. Tal y como ha detallado, una de las principales reclamaciones ha sido el pronunciamiento por parte de Europa de que Ceuta es España.

Además, ha pedido que se respete que Ceuta está en la frontera con África y, por tanto, si no se respeta la frontera, "no pueden haber relaciones de cooperación fructíferas".

Por su parte, el presidente ceutí ha solicitado ayuda para volver a la normalidad de la única manera posible: mediante el retorno de todos lo que llegaron de manera irregular y aún permanecen.

Vivas reclama el regreso a la normalidad

La vuelta a la normalidad es la prioridad principal del pueblo en Ceuta, por lo que Juan Jesús Vivas ha aprovechado para volver a demandar la actuación del Gobierno.

"Estamos indignados y nos sentimos impotentes y abandonados por quien debía protegernos. Tenemos dudas acerca de lo fundamental. ¿Volverá Ceuta alguna vez a la normalidad? ¿Cuándo volverá a la normalidad? Los ceutíes tenemos derecho a que estas preguntas sean respondidas" ha explicado en una comparecencia ante los medios de comunicación este viernes.

Marruecos como culpable de la invasión

Por otro lado, Juan Jesús Vivas ha vuelto a resaltar la responsabilidad del país norteafricano sobre la entrada masiva de migrantes el pasado 30 y 31 de julio. Tal y como ha explicado, Marruecos ha utilizado la presión migratoria como "herramienta para desestabilizar la ciudad y poner en jaque la integridad".

Además, Vivas ha hecho referencia a que este discurso no responde a ninguna intención política, si no que es cuestión de "estar o no con Ceuta", así como ha confirmado que es "imposible" que Marruecos no supiera nada de la entrada masiva.