Vacío en el Congreso: Se ausentan 16 de 22 ministros durante la sesión de control ante la indignación de la oposición

Con Pedro Sánchez en la ONU, su ausencia en el Congreso estaba justificada. Como cada miércoles los miembros del Gobierno se someten a las preguntas de la oposición en la Sesión de Control. Las preguntas se formulan con anterioridad y se indica a quién va dirigidas. El Gobierno puede comunicar la ausencia de un ministro hasta 24 horas antes.

Sin embargo, de los 22 ministros tan solo se han presentado seis. Es decir, hasta 16 no han acudido a la cita. Ha faltado Sánchez por los motivos mencionados y también el ministro de Exteriores, José Manuel Albares, que le acompaña en Nueva York. Tampoco han estado Yolanda Díaz, Teresa Ribera, Margarita Robles , Pilar Llop, Raquel Sánchez y Lluis Planas.

De Unidas Podemos tampoco han acudido Ione Belarra, Alberto Garzón o Irene Montero ya que, según argumentan, ninguna pregunta de la Sesión iba dirigida a ellos.

Estas ausencias han indignado a la oposición y más cuando se ha unido la del ministro de Interior, Fernando Grande-Marlaska, que está centrado en la erupción del volcán de La Palma.

Fuertes críticas de la opsición

Desde el Partido Popular, lanzaron una pregunta a Yolanda Díaz. Sin embargo, la vicepresidenta no ha acudido a la Sesión. La pregunta era sobre el precio de la luz, y desde su departamento defienden que ese asunto no es competencia del ministerio de Yolanda Díaz. "El día que marca la factura de la luz un nuevo récord los ministros huyen del Parlamento", ha asegurado el popular García Egea que ha lamentado que casa vez menos ministros estén dispuestos a dar la cara.

Iván Espinosa de los Monteros, de Vox, ha ironizado con que el supuesto Gobierno del "diálogo" ni siquiera acuda a una sesión de control. A las críticas se han sumado desde Ciudadanos "El Gobierno más caro y numeroso de la historia no viene al Congreso", se ha quejado Edmundo Bal, quien no sólo ha criticado que hoy el banco azul haya estado "vacío", sino que habitualmente los ministros no acudan a escuchar los debates sobre leyes que afectan a sus respectivos departamentos. Y ha confirmado que presentarán un escrito a la presidenta del Congreso, Meritxell Batet, para que ampare los derechos políticos de la oposición.