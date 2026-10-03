Urquizu revela qué está pasando con el voto tras la crisis de la vivienda: Vox sube y la izquierda cae en los datos de Metroscopia

La caída de los dos decretos de vivienda en el Congreso y las movilizaciones de los últimos días han abierto el debate sobre qué impacto puede tener la crisis de la vivienda en la intención de voto y si el escenario puede favorecer un posible adelanto electoral.

Ignacio Urquizu, sociólogo, profesor de la Universidad Complutense y consejero delegado de Metroscopia, ha explicado en La Brújula que su instituto lleva toda la semana analizando los movimientos en la opinión pública tras la acampada de la Puerta del Sol.

Los primeros datos que manejan reflejan movimientos, pero no un vuelco electoral: Vox ha crecido durante esta semana, mientras las formaciones de izquierda han retrocedido y el Partido Popular continúa estable.

Vox se acerca al 20% y el PP permanece en el 30-31%

Según Urquizu, el PP lleva tiempo situado alrededor del 30-31% de intención de voto sin conseguir superar esa barrera.

"El Partido Popular está muy estable, no consigue superar ese 30, 31% de votos, como si tuviera una frontera que no consigue", ha explicado.

El comportamiento de Vox es diferente. Urquizu lo define como un partido "muy elástico" y asegura que esta semana ha vuelto a crecer hasta acercarse al 20%.

"Esta semana Vox ha subido, esta semana Vox se ha acercado al 20% otra vez", ha señalado.

La izquierda, en su peor momento desde 2018

En sentido contrario se estarían moviendo las formaciones de izquierda. Urquizu asegura que durante esta semana PSOE, Sumar y Podemos han empeorado en los datos que maneja Metroscopia.

Su diagnóstico es especialmente significativo al ampliar el periodo de comparación: "La izquierda está en el mínimo desde el año 2018, es decir, está en el mínimo de la serie".

Para Urquizu, las movilizaciones por la vivienda no se están traduciendo por ahora en una mejora electoral para estos partidos.

"Todo lo que está sucediendo, nadie gana, pero muchos tienen mucho que perder", resume. A su juicio, existe un importante descontento social que no está beneficiando ni a la izquierda ni al PP, aunque sí puede desgastar especialmente al Gobierno porque parte de las críticas se dirigen contra su gestión.

Las 4.000 simulaciones de Metroscopia y el techo de Vox

Metroscopia también ha intentado determinar hasta dónde podría crecer Vox. Urquizu asegura que han realizado hasta 4.000 simulaciones con sus datos y que en ninguna de ellas la formación supera el 20% de los votos.

"Los datos, entre comillas, los hemos sometido a tortura durante 4.000 simulaciones y lo que siempre nos sale es que Vox nunca pasa del 20%", ha explicado.

El sociólogo relaciona este límite, entre otros factores, con la dificultad de Vox para conseguir apoyos entre los electores de mayor edad. También considera que la formación ya habría capitalizado electoralmente buena parte del debate sobre inmigración y de la crisis de Ceuta.

"La gran parte del voto se basa en la ideología y en los estados de ánimo, en emociones y en ideología", señala.

En este sentido, distingue dos estados de ánimo predominantes: describe a una parte del electorado de derechas como "enfadada", una emoción que considera movilizadora, mientras observa una izquierda más "cansada", lo que puede favorecer la desmovilización.

¿Es un buen momento para adelantar las elecciones?

Urquizu también ha respondido a la pregunta que sobrevuela la política española después de la derrota parlamentaria del Gobierno: si los datos aconsejan a Pedro Sánchez adelantar las elecciones.

Su respuesta, planteada expresamente como un análisis técnico y no como una recomendación política, ha sido negativa.

"Con datos meramente técnicos [...] yo no adelantaría las elecciones", ha afirmado.