La UCO implica a Pardo de Vera en las adjudicaciones de las mascarillas y que borró mensajes con Koldo García

La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil sitúa a la expresidenta de Adif, Isabel Pardo de Vera, en el foco de la investigación sobre las adjudicaciones de mascarillas del Ministerio de Transportes durante la etapa de José Luis Ábalos. Según el último informe remitido al juez, habría intervenido en la contratación de la empresa Soluciones de Gestión, utilizada por Víctor de Aldama en el marco de la trama.

Pardo de Vera ya estaba siendo investigada por su presunta participación en adjudicaciones de obra pública a cambio de comisiones. Ahora, los agentes amplían el foco a los contratos de material sanitario tramitados en plena pandemia.

Mensajes borrados en las fechas clave

Uno de los aspectos que más llama la atención de los investigadores es la eliminación de mensajes intercambiados entre Pardo de Vera y Koldo García, exasesor de Ábalos. La Guardia Civil no ha podido analizar la totalidad de las comunicaciones correspondientes a las fechas bajo sospecha porque fueron borradas.

Para reconstruir lo ocurrido, la UCO ha tenido que apoyarse en dispositivos intervenidos a otros imputados y en el cruce de datos ya conocidos. En su informe, los agentes consideran contradictorio que la ex presidenta de Adif negara en su declaración judicial conocer cómo llegó el contacto de la empresa de Aldama o haber intervenido en la adjudicación.

Conversaciones que apuntan a una intervención directa

Según recoge la investigación, varios mensajes y correos electrónicos acreditarían su participación directa en el proceso. En una de las comunicaciones, Koldo García le facilita el contacto del responsable de la empresa adjudicataria: "Iñigo es el del contrato", le escribe, adjuntando su número de teléfono. Para los agentes, ese intercambio sugiere que ya habían tratado previamente sobre el contrato en cuestión.

En otro mensaje posterior, cuando García le traslada que falta la firma en la factura proforma, Pardo de Vera responde: "Está todo firmado". La UCO interpreta estas conversaciones como indicios de que estaba al tanto del estado de la tramitación.

El informe también recoge intercambios entre Pardo de Vera y Michaux Miranda, encargado de tramitar los contratos, a raíz de informaciones periodísticas que señalaban su posible implicación. En uno de los mensajes, ella le escribe: "Por supuesto que te derivé esos contactos que me enviaron y solo espero que se resuelva todo. Los medios son pendencieros".

La empresa de Aldama, bajo la lupa

Soluciones de Gestión fue la mercantil utilizada por Víctor de Aldama para canalizar contratos de suministro de mascarillas durante la pandemia. La investigación analiza si estas adjudicaciones estuvieron amañadas y si existió una red de intermediación para beneficiar a determinadas empresas.

El nuevo informe de la UCO refuerza la línea de investigación sobre la posible intervención de altos cargos en el proceso y añade el elemento de la supuesta eliminación de mensajes en momentos considerados críticos por los investigadores.

Será el juez instructor quien determine ahora el alcance de estas nuevas evidencias y su impacto en la situación procesal de los implicados en la trama.