La UCO detecta anomalías en la contratación de financiadores del software de la cátedra de Begoña Gómez

La UCO llama la atención sobre la contratación de los servicios de dos empresas sobre Making Science.

El informe al que ha tenido acceso Onda Cero señala que se contrató sin haberse tramitado un expediente administrativo. En el caso de Deloitte, la UCO infiere que los dos expedientes que se tramitaron se elaboraron como un mero marco administrativo a los únicos efectos de dotar de apariencia de legalidad la contratación, que se habría llevado a cabo también al margen del procedimiento.

Las adjudicaciones no sólo estaban premeditadas, sino que la consultora ya había iniciado sus funciones con anterioridad.

La cátedra de Begoña Gómez se creó según la normativa prevista

La UCO también ha concluido que la cátedra que codirigió la mujer del presidente del Gobierno en la Universidad Complutense de Madrid (UCM) se creó según los trámites previstos y que la información de sus cuentas bancarias "concuerda con el desarrollo de las actividades profesionales".

Los agentes de la Unidad Central Operativa han entregado al juez Juan Carlos Peinado dos informes: uno relacionado con la cátedra y el software que se creó para ella, y otro sobre los movimientos bancarios de Gómez.

"La información bancaria concuerda con el desarrollo de las actividades profesionales que Begoña Gómez ha venido desarrollando, en tanto en cuanto, las entidades a las que se ha vinculado profesionalmente (...) se corresponden con los principales pagadores que se identifican", afirman los agentes.

Respecto a la cátedra, según el informe, esta "se nutre de diferentes colaboradores", todo ello "acorde con lo dispuesto por la UCM en lo relativo a cátedras extraordinarias y a la normativa común que le es de aplicación a la Universidad".