Begoña Gómez reclama al juez Peinado que paralice la causa hasta que se resuelva su recurso contra el jurado popular

Begoña Gómez, la esposa del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha reclamado al juez que la investiga, Juan Carlos Peinado, que paralice la causa hasta que la Audiencia Provincial de Madrid resuelva los recursos presentados contra la decisión de volver a dirigir el procedimiento hacia un jurado popular si finalmente llega a juicio.

A través de un escrito, la defensa de Gómez pide al juez "acordar la suspensión del procedimiento ante el tribunal del jurado, con paralización de todos los plazos procesales actualmente en curso hasta tanto la Audiencia Provincial de Madrid resuelva los recursos interpuestos".

Cabe recordar que la Audiencia Provincial de Madrid frenó en febrero la decisión de Peinado de abocar la investigación a un juicio con jurado popular, como así pretendía el magistrado instructor, al estimar un recurso de la defensa de Gómez contra esa decisión. En aquel momento, los magistrados argumentaron que no había "indicios racionales de criminalidad" que justificaran esa decisión.

Peinado dictó un mes después un auto en el que justificó que "se ha podido comprobar la concurrencia de indicios de los elementos de los delitos que son competencia del tribunal del jurado".

Ya en abril, el juez planteó juzgar a Gómez por presuntos delitos de tráfico de influencias, corrupción en los negocios, malversación y apropiación indebida, junto a su asesora en el Palacio de la Moncloa, Cristina Álvarez, y el empresario Juan Carlos Barrabés.