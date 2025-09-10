Las tres noticias de Carlos Alsina para empezar el día: "Polonia denuncia el derribo de drones rusos en su territorio"

La tensión internacional tras la denuncia de Polonia de haber derribado drones rusos en su territorio, la apertura de juicio oral contra el fiscal general del Estado y una nueva derrota del Gobierno marcan hoy la actualidad.

Así resume Carlos Alsina las principales noticias del día:

Polonia denuncia una agresión rusa

Lo primero es Polonia, esta mañana. País de la OTAN que denuncia una agresión rusa. Vuelve el temor a que el conflicto en Ucrania acabe extendiéndose: Rusia sigue con los ataques, en ocasiones con enjambres de drones, y esta vez se le han ido del mapa y han entrado en el espacio aéreo polaco. Polonia no es vecina de Rusia, pero sí de Bielorrusia, donde gobierna un discípulo de Putin.

El primer ataque del ejército israelí en territorio catarí ha supuesto, además de la condena de numerosos países y del secretario general de la ONU, la decisión del gobierno catarí de suspender su labor de mediador y la advertencia de que no va a tolerar comportamientos imprudentes como éste. Tibio el emirato.

También suave la crítica de Estados Unidos. Lo ha calificado de "incidente desafortunado" al tiempo que señalaba que el objetivo era loable. Reconoce la portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, que Israel había notificado el ataque antes de producirse y que el propio presidente Trump dio la orden de informar a las autoridades de Catar.

El fiscal general, procesado

Lo siguiente es la confirmación de una noticia sabida. Por primera vez un fiscal general del Estado se sentará en el banquillo de los acusados. El magistrado del Supremo Ángel Hurtado confirma la apertura de juicio oral a Álvaro García Ortiz por la presunta revelación de secretos en la filtración de los datos fiscales del novio de Ayuso, González Amador. Además, le impone el pago en cinco días de una fianza de 150.000 euros.

Destaca el instructor en su auto la solidez de los indicios recabados. Fue el fiscal quien solicitó el correo del abogado de Amador. También lo es, veremos hasta qué punto, el borrado de mensajes y el cambio de terminal móvil. Denuncia el juez Hurtado que la filtración pone en cuestión el prestigio de la institución, apuntando que los principios de legalidad e imparcialidad que deben regir las actuaciones de la Fiscalía se ven comprometidos por “indicaciones externas”.

Derrota del Gobierno con el comienzo del curso político

Comienza el nuevo curso político como terminó el anterior: con una nueva derrota del Gobierno. Sobre todo de Yolanda Díaz, que mantiene que la reducción de la jornada laboral a las 35 horas semanales llegará. Y que hoy, aunque se pierda la votación, en realidad se gana porque se verá la posición que defiende cada grupo. Y señala a Feijóo.

Es verdad que el PP votará a favor de las enmiendas a la totalidad. Como lo es que con quien ha estado negociando Yolanda Díaz hasta el último minuto no es con Feijóo, sino con Puigdemont. Que le ha dado calabazas. Pepe Álvarez y Unai Sordo han anunciado que la protesta por lo que va a ocurrir hoy en el Congreso la van a realizar a 600 kilómetros, en Barcelona. Han pasado la noche encerrados en la iglesia de San Carlos Borromeo de Madrid pero después van a coger el tren para manifestarse ante la sede de la patronal catalana, a quien hace caso Junts.