Las tres noticias de Carlos Alsina para empezar el día: "Azcón ganando, sale perdiendo"

El resultado electoral en Aragón, la huelga ferroviaria de maquinistas y la evolución del temporal en el sur de España, así resume Carlos Alsina las principales noticias del día.

El PP gana en Aragón pero queda más dependiente de Vox

Azcón gana a la baja, Vox se multiplica y el PSOE se desploma. El PP mantiene el gobierno de Aragón siempre que Vox, con el doble de escaños que antes, facilite la investidura. La izquierda queda sin opciones y Pilar Alegría se resigna a liderar la oposición tras repetir el peor resultado histórico del PSOE. La sorpresa de la jornada la protagoniza la Chunta Aragonesista, que pasa de tres a seis escaños, mientras IU mantiene su único diputado.

El Parlamento aragonés queda constituido de la siguiente manera: el PP de Jorge Azcón obtiene 26 escaños, dos menos; el PSOE de Pilar Alegría, 18, cinco menos; el Vox de Alejandro Nolasco, 14, siete más; la Chunta de Jorge Pueyo, 6, tres más; Teruel Existe, 2, uno menos; e IU-Sumar, 1, sin cambios.

A pesar de su victoria, Azcón queda en una situación más complicada que antes de convocar elecciones, ya que el PP pierde fuerza y Vox gana peso político. Una posición más delicada incluso que la vivida por María Guardiola en Extremadura, que sí mejoró resultados. Vox celebra haber duplicado su representación, interpretando el resultado como un respaldo ciudadano pese a haber sido señalado por el bloqueo presupuestario anterior.

Pilar Alegría ha reconocido el mal resultado socialista, subrayando que el PSOE ejercerá una oposición responsable. Queda abierta la incógnita sobre su continuidad al frente del partido en Aragón. Igualan el peor resultado obtenido por el PSOE en 2015, aunque con mayor número de votos y mejor porcentaje electoral.

Comienza la huelga de maquinistas con servicios mínimos

Hoy arranca el primero de los tres días de huelga convocados por los maquinistas para exigir un aumento de plantilla y mejoras en la seguridad del sistema ferroviario, denunciando el deterioro progresivo del servicio.

La convocatoria no impide que continúen las negociaciones entre sindicatos y el Ministerio de Transportes, que aseguran que seguirán dialogando hasta el último momento. Por ahora no se ha alcanzado ningún acuerdo y se mantienen los servicios mínimos: un 73% en alta velocidad, 65% en media distancia y entre el 50% y el 75% en Cercanías, lo que se traduce en menor frecuencia de trenes y previsibles retrasos para los usuarios.

El temporal remite pero mantiene zonas desalojadas en Andalucía y Extremadura

Tras la tregua del domingo, las lluvias regresan hoy a Andalucía y Extremadura, aunque con menor intensidad que la semana pasada. Cientos de personas han podido volver ya a sus hogares, aunque todavía permanecen desalojadas miles en ambas comunidades.

Los ríos registran un descenso progresivo de su caudal, pero preocupa que el terreno siga saturado y sin capacidad para absorber nuevas precipitaciones. En Andalucía se retoman las clases en prácticamente todos los centros educativos, salvo en cinco localidades gaditanas.

Entre ellas se encuentra Grazalema, cuyos 1.500 habitantes todavía no pueden regresar a sus viviendas hasta que se confirme la seguridad del terreno. Ayer se permitió a unos doscientos vecinos acceder brevemente y por turnos a sus casas para recoger ropa y enseres personales.