Las tres noticias de Carlos Alsina para empezar el día: Abascal y Feijóo se tantean a distancia

La dimisión de Gallardo, los tanteos sobre posibles acuerdos en Extremadura entre Abascal y Feijóo y la lluvia de millones que ha dejado la Lotería de Navidad en La Bañeza marcan la actualidad. Así resume Carlos Alsina las principales claves del día:

Que pase el siguiente en el PSOE extremeño

El PSOE extremeño prescinde de su líder fallido, Gallardo, y abre debate sobre si debe renunciar también al escaño (y al fuero). Rodríguez Ibarra aboga por ponerle a Guardiola condiciones para hacer posible su investidura. El equipo de Sánchez en Ferraz, que ha ganado bastantes menos elecciones que Ibarra, finge que la crisis no le afecta y se declara más fuerte que nunca. No se lo cree nadie, pero bueno.

Abascal y Feijóo se tantean a distancia

El de Vox se ufana de haber duplicado su representación, aunque siga tercero a siete escaños del PSOE y dieciocho del PP, y no descarta pedir sillones en un gobierno de coalición. El del PP disimula la decepción por no haber llegado a la mayoría absoluta y quiere pensar que ha empezado el efecto dominó del desmoronamiento del sanchismo.

La Lotería de Navidad le alegró el día a La Bañeza

El gordo lo repartió la administración número uno, donde se escucha Onda Cero. Entre los premiados, el club de fútbol y algunos compañeros nuestros de la emisora bañezana. Y terminó en dos, que es una de las terminaciones menos frecuentes del primer premio.