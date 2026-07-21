Tres historias para empezar el día:" El escrito de 'Julito' Martínez amenaza a Zapatero"

La resaca de la multitudinaria fiesta de la selección española en Madrid tras coronarse campeona del mundo; el inesperado vuelco judicial en el 'caso Plus Ultra' tras la confesión de Julio Martínez que salpica al expresidente Zapatero, o la preocupante evolución de los incendios forestales descontrolados en Guadalajara, Segovia y Teruel coincidiendo con la llegada de una nueva ola de calor, marcan la actualidad.

Así resume Miguel Ondarreta las principales noticias del día:

Madrid se transformó ayer en una fiesta histórica donde más de dos millones de personas arroparon a los campeones del mundo tras conquistar su segunda estrella en Nueva Jersey. La multitudinaria rúa por el centro de la capital culminó en una larga noche en Cibeles repleta de imágenes para el recuerdo, desde los bailes de Lamine Yamal y Nico Williams hasta el seleccionador Luis de la Fuente atreviéndose con el micrófono. Antes del baño de masas bajo el intenso calor, la familia real recibió al equipo en Zarzuela y Pedro Sánchez les animó en Moncloa a pensar ya en el Mundial de 2030. La nota amarga la pone la FIFA, que ha nombrado a un inspector para investigar los incidentes y el comportamiento violento de varios jugadores argentinos tras la final, mientras Javier Milei confirma que la albiceleste ha decidido cancelar las celebraciones en su país.

En los tribunales, el 'caso Plus Ultra' experimenta un giro radical ante el juez Calama con la comparecencia del empresario Julio Martínez. El administrador de Análisis Relevante ha decidido cambiar de estrategia e implicar directamente al expresidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, en el rescate público de la aerolínea. Martínez confiesa en un escrito que el expresidente medió en la operación y que se pactó una comisión del 1% por la gestión, una versión que además respaldan los propios directivos de la compañía. Este escenario complica la situación procesal de Zapatero, quien hace apenas un mes se desvinculó por completo de la aerolínea y negó cualquier tipo de tráfico de influencias ante el magistrado.

Por último, la tercera ola de calor del verano llega en el peor momento para la Sierra Norte de Guadalajara, donde un incendio masivo e incontrolado se ha convertido ya en el mayor al que se enfrenta Castilla-La Mancha, obligando a evacuar a más de 1.200 vecinos. El avance del fuego y el humo empiezan a amenazar también a la provincia de Soria, mientras la preocupación se extiende a otros puntos de la península. En Brieva, Segovia, la rápida expansión de las llamas ha forzado el desalojo de ocho pueblos, y en Ejulve, Teruel, se ha tenido que activar urgentemente a la UME para intentar sofocar un nuevo foco antes de que las temperaturas extremas de esta tarde compliquen aún más las labores de extinción.