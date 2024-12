Todas las pruebas que ya ha presentado Aldama y los nombres a los que ha implicado

Apenas han transcurrido dos semanas desde que Víctor de Aldamadeclarase de manera voluntaria ante el juez de la Audiencia Nacional, en una declaración en la que señaló a varios nombres y altos cargos del PSOE, y a la que le siguieron desmentidos por parte del propio Pedro Sánchez, más cargos socialistas y documentos aportados con otras pruebas.

Las pruebas presentadas por Víctor de Aldama y los nombres más señalados

Desde que el empresario habló, se han sucedido muchas noticias y más palabras por parte de un Aldama que no ha dudado en implicar a otros nombres en el 'caso Koldo'. El primero de los detalles que trascendió fue la fotografía tomada a Pedro Sánchez y Aldama, en la que aparecían los dos en un acto del PSOE y que supuso el pistoletazo de salida para las críticas de la oposición a Sánchez.

Pedro Sánchez

Una de las declaraciones más llamativas de Aldama señalan a Pedro Sánchez, del que dijo que quería verle en el acto del que después salió la polémica fotografía. Aldama asegura que el presidente del Gobierno deseaba tener un encuentro con él para darle las "gracias" por "lo que estaba haciendo".

Poco después, Sánchez calificó el relato de Aldama de "inventada" y le llamó "personaje", a lo que Aldama también respondió a su salida de prisión diciendo que el encuentro "no fue fortuito", que el líder del Ejecutivo es "mitómano" y tiene "alzhéimer": "Que no se preocupe el señor Sánchez, que va a tener pruebas de todo lo que se ha dicho". Por el momento, Aldama no ha aportado pruebas en este sentido.

José Luis Ábalos

José Luis Ábalos ha sido uno de los nombres más señalados por Aldama desde su declaración inicial. La última prueba aportado por Aldama es un documento que apunta a que el exministro de Transportes cobró comisiones de obras públicas en su etapa en el Ministerio, un documento al que ha tenido acceso Onda Cero.

Previamente, la defensa del presunto conseguidor de la trama Koldo también había presentado un escrito ante el Tribunal Supremo en el que se recogía un supuesto pacto con Ábalos para entregarle un piso valorado en 1,9 millones de euros en el Paseo de la Castellana, en Madrid, a cambio de contratos de obras y otros datos sobre el pago de comisiones.

Además, Aldama mencionó en su inicial declaración voluntaria que el exministro y número tres del PSOE en su momento habría recibido un sobre con 250.000 euros, al igual que otros cargos altos socialistas.

Miles de euros en sobres a Koldo, Santos Cerdán y Ángel Víctor Torres

Estos otros cargos fueron Santos Cerdán y Ángel Víctor Torres: el primero habría recibido un sobre de 15.000 euros y el segundo habría pedido otro con 50.000 euros en el marco de las gestiones para la compra de mascarilla durante la pandemia, según Aldama, que también sostiene que Koldo habría recibido de esta misma manera un sobre con 100.000 euros. Los dos cargos socialistas niegan las acusaciones vertidas por Aldama.

Begoña Gómez

Aldama también explicó ante el juez que la esposa del presidente del Gobierno se reunió al menos en una ocasión con Teresa Ribera para abordar el problema de la España vaciada, mientras que en alguno de esos encuentros habría participado el ya exCEO de Globalia, Javier Hidalgo.

La cena frustrada con Delcy Rodríguez

Víctor de Aldama afirmó que tanto Pedro Sánchez como varios ministros sabían de la visita de Delcy Rodríguez a España e incluso explicó cómo entró en contacto con el Gobierno, que habría pedido al empresario que interviniera en la preparación de la visita de la vicepresidenta de Venezuela. También contó que el propio Sánchez, Ábalos, Grande-Marlaska, Teresa Ribera, María Jesús Montero y Salvador Illa iban a acudir a una cena con Delcy que luego se frustró. No obstante, no hay ninguna prueba de ello.

Jefe de Gabinete de María Jesús Montero

Se trata de otro de los escritos presentados por la defensa de Aldama al Supremo, en el que asegura que Carlos Moreno, jefe de Gabinete de la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, le solicitó que le facilitara "oportunidades de inmuebles" y que, a raíz de esto, el empresario le pidió una favor para aplazar un embargo a una de sus sociedades, aspecto que se acabó concediendo. Poco después, la propia Montero dijo que ponía "la mano en el fuego" por su jefe de Gabinete.

Colaboración con la Guardia Civil

Hace unos días se conoció que Aldama fue condecorado por la Guardia Civil y recibió en 2022 la medalla de la Orden del Mérito de la Guardia Civil por su "tributo a España", sus "profundos valores" y su "altruismo". El coronel Francisco José Vázquez, quien está al frente de la unidad contra el terrorismo yihadista, señaló ante el juez que tanto Aldama como Koldo García eran colaboradores de su unidad.

Vázquez afirmó que la condecoración fue a propuesta del comandante Rubén Villalba, también investigado en la causa y que habría recibido pagos del empresario y de Koldo, unos pagos "en efectivo" que comenzaron en 2021 y se extendieron hasta 2023. De todo ello tiene pruebas la UCO, como se desprende de uno de sus informes.

Los cuatro mosqueteros de Aldama

Ignacio Díaz Tapia, Javier Serrano Costumero, César Moreno García y el propio Aldama se encontraban en un chat de WhatsApp denominado 'Los cuatro mosqueteros', con conversaciones que dejan constancia de unos movimientos que la UCO ha interpretado como pagos a Koldo García, exasesor de Ábalos.

Carmen Pano, la empresaria que habría llevado sobres con dinero a Ferraz

La empresaria Carmen Pano ha asegurado que entregó bolsas con 90.000 en la sede del PSOE en la calle Ferraz, en Madrid, por indicación de un Aldama que lo negó después en una entrevista en Cope. Pano también desveló que fue ella la que compró el chalé en La Alcaidesa, en La Línea de la Concepción (Cádiz), para José Luis Ábalos.