Las primeras palabras de Aldama tras salir de prisión: "Que no se preocupe Sánchez, que va a tener pruebas"

El presunto conseguidor del 'caso Koldo', el empresario Víctor de Aldama, ha salido este jueves por la noche de la cárcel de Soto del Real, donde se encontraba en prisión provisional desde el pasado 10 de octubre por un presunto fraude de 182 millones de euros en el sector de los hidrocarburos, junto a su socio, Claudio Rivas, y presuntos cooperadores y testaferros.

A la salida de prisión, el empresario ha atendido a los medios y ha replicado al presidente del Gobierno que tiene "alzhéimer" porque, según ha explicado, Sánchez en primer lugar no contestó en el Congreso a la pregunta de si le conocía y después reconoció que tenía una foto con él como "se hace con cualquiera".

"Las fotos que se hacen con cualquiera se hacen en la calle, no en zonas privadas", ha indicado el empresario, quien también ha avisado al jefe del Ejecutivo. "Que no se preocupe el señor Sánchez, que va a tener pruebas de todo lo que se ha dicho", al tiempo que ha reiterado que el encuentro con Sánchez "no fue fortuito".

El juez deja en libertad a Aldama tras su confesión

El juez de la Audiencia Nacional (AN) Santiago Pedraz ha puesto en libertad al presunto conseguidor del 'caso Koldo', el empresario Víctor de Aldama, después de las diferentes confesiones realizadas este jueves en su declaración voluntaria ante el magistrado que instruye el 'caso Koldo', según han informado a Europa Press fuentes jurídicas.

El propio Pedraz, titular del Juzgado Central de Instrucción Número 5, ha tomado esta medida a última hora de este jueves, y tan solo unos instantes después de que la Fiscalía Anticorrupción le solicitase la puesta en libertad de Aldama.

Aunque su declaración de este mismo jueves se enmarque en el 'caso Koldo', que instruye el magistrado Ismael Moreno, fue el juez Pedraz el que ordenó su ingreso en prisión provisional por un presunto fraude de hidrocarburos.

Según fuentes jurídicas, Aldama presentó este mismo jueves una nueva solicitud ante el Juzgado Central de Instrucción Número 5, donde se le investiga por un presunto fraude de 182 millones de euros en el sector de los hidrocarburos, junto a su socio, Claudio Rivas, y presuntos cooperadores y testaferros.

Fue el pasado 10 de octubre cuando el juez Pedraz ordenó el ingreso de Aldama en prisión provisional por la gravedad del delito, con la pena que en su caso pudiera imponerse, lo que --indicó-- podría llevar al empresario a eludir la acción de la justicia.

Aldama recurrió pero tanto Pedraz como la Sala de lo Penal de la AN ratificaron que debía permanecer encarcelado. La Sala apreció que concurrían dos de los fines que la ley contempla para legitimar la prisión provisional acordada por el instructor: riesgo de fuga y posibilidad de destrucción de pruebas.

La confesión de Aldama que señala a Sánchez y al PSOE

Aldama le ha contado al juez detalles sobre la foto tomada junto al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en un acto de presentación electoral y, según fuentes presentes en la declaración, dice que Sánchez quería verle, que le dio las gracias por lo que estaba haciendo. "Me tienen informado de lo que haces y te doy las gracias", dice Aldama que le dijo el presidente del Gobierno.

En su declaración judicial voluntaria, cuyo objetivo es intentar salir de prisión preventiva, Aldama ha señalado que la foto que se hizo con el presidente del Gobierno y que ha trascendido en medios se la hicieron a petición de Pedro Sánchez a modo de agradecimiento por unas gestiones que había realizado en México a cuenta de unas licitaciones ferroviarias, unos contratos con varias empresas españolas interesadas.

El conseguidor del Caso Koldo ha relatado cómo entró en contacto con el Gobierno y ha confirmado que fue a través de su hermano Rubén, policía que hacía labores de escolta del extitular de Transportes José Luis Ábalos, quien le puso en contacto con el que fuera asesor del ministro Koldo García.

Además Aldama se reunió una vez con Begoña Gómez, la mujer del presidente del Gobierno, en el marco de unos encuentros con la ministra Teresa Ribera sobre la 'España vaciada'. En uno de esos encuentros participaron tanto Begoña Gómez como el exCEO de Globalia Javier Hidalgo, matriz de Air Europa y Wakalua, el hub de innovación que patrocinó el Africa Center dirigido por la mujer del presidente.

Aldama ha relatado un enloquecido trasiego de sobres de dinero, pagos de vacaciones, alquileres o pagos por relaciones extramatrimoniales. El conseguidor del caso Koldo cuenta un sinfín de pagos a cambio de favores de la administración pública.