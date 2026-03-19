Susana Díaz: "Podemos ha encontrado una oportunidad para hacer más daño a lo que queda de Sumar"

La izquierda a la izquierda del PSOE sigue reinventándose y buscando fórmulas para aglutinar a su electorado. En este sentido, Gabriel Rufián, portavoz de ERC en el Congreso, e Irene Montero, eurodiputada de Podemos, van a presentar juntos su propio proyecto el próximo 9 de abril bajo el lema '¿Qué hay que hacer?'.

Para la exdiputada socialista Susana Díaz se trata de una maniobra de Podemos para arrinconar a Sumar. Tal y como ha comentado en Por fin, Pablo Iglesias es "más listo que el hambre" y con esto lo que consigue su formación es "hacer más daño a lo que queda de Sumar".

Este nuevo movimiento tiene dos maneras de analizarlo: por un lado, Rufián gana oxígeno, porque el proyecto inicial nació "muerto", sin el apoyo de ERC, Más Madrid o IU. Por otro, Podemos hace daño a Sumar, que está muy debilitado después de que Yolanda Díaz anunciara que no va a presentarse como candidata a las próximas elecciones, y está buscando fórmulas para reinventarse.

¿Qué va a pasar con los restos de Sumar?

Según Díaz, el proyecto de Rufián y Montero "no va a ningún sitio", porque no tiene por debajo "ningún sustrato de ninguna formación política". "Nos van a distraer", ha asegurado, porque en realidad lo importante es lo que va a pasar "con los restos de Sumar": cómo van a ir a las elecciones, quién va a encabezar la formación y quién va a quedar dentro.

¿Esto es una oportunidad para el PSOE? La exdiputada socialista cree que sí porque, tal y como se ha visto en las elecciones de Castilla y León, los socialistas han recuperado "un terreno importante a la izquierda". Sin embargo, no es suficiente porque al PSOE le queda una "asignatura pendiente" y complicada: recuperar a los votantes de centro que han abandonado al partido en esta legislatura.

La asignatura pendiente del PSOE: recuperar a los votantes de centro

Aunque Jaime Cantizano, el presentador del programa, le ha subrayado que no se puede estar "en dos sitios a la vez", a la izquierda y en el centro, para Díaz no es un problema porque "el PSOE es un partido de banda ancha" y gracias a ese principio ha conseguido mayorías. "Proteger a las minorías gobernando para las mayorías; ahí tiene que volver el PSOE", ha sentenciado.

Por su parte, Celia Villalobos cree que es "muy complicado" que el PSOE lo logre, porque el votante típico de centro ha perdido la confianza, ya que "lo que se ha hecho últimamente" sobrepasa todo. La exdiputada del PP ha culpado directamente al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, por "arrinconarse con la extrema izquierda".