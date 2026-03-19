Celia Villalobos, sobre Rufián: "Me imagino a mi vecino de Villanueva del Trabuco votando a un independentista que nos ha puesto a parir"

Gabriel Rufián e Irene Montero van a presentar en Barcelona su propia iniciativa para liderar el frente común a la izquierda del PSOE el próximo 9 de abril. Según ha podido confirmar Onda Cero, bajo el lema "¿Qué hay que hacer?" liderarán un acto sin, de momento, Sumar, Izquierda Unida o Más Madrid, para explorar opciones de cara a las elecciones generales.

Si bien, Celia Villalobos, ex diputada del PP, no le augura un buen futuro. La clave está en que Rufián es "independentista". Por eso, se ha mostrado incrédula al imaginarse a un andaluz votándole. "Es que yo me imagino a mi vecino de Villanueva del Trabuco teniendo que votar a un independentista que nos ha puesto a parir... ¿Este señor qué tiene que ver conmigo?"

Ya no les funciona el discurso con el que arrasaron en el 15M

Según la ex ministra de Sanidad, el problema es que en la izquierda no saben a quién poner de número uno, por lo que actúan a la desesperada y "pegándose con las paredes". A su juicio, lo que tendrían que hacer es reflexionar, sobre todo teniendo en cuenta los resultados que han obtenido en Castilla y León, Aragón y Extremadura.

"No se han parado a pensar qué está pasando, por qué están desapareciendo", ha comentado Villalobos, al tiempo que ha augurado que les va a pasar lo mismo en Andalucía y en los siguientes comicios que se celebren. Considera que lo que les pasa a estos partidos es que tienen un concepto "absolutamente radical y de confrontación permanente" que en el 15M sí les funcionó, pero ahora ya no y por eso el PSOE está recuperando esos votos.

Asimismo, ha cargado contra Irene Montero, a la que ha calificado de "espiga de gas" porque suelta cosas "sin sentido". Como consecuencia, no consiguen llegar a los ciudadanos porque "no hay nada detrás de todo esto", ya que las ideas que proponen son "repetitivas" y no les ha servido "para nada".

María Jesús Montero ve con buenos ojos la unión

Al acto no están invitados, que se sepa, ni representantes de Izquierda Unida, Compromís, En Comú Podem, Bildu, BNG o ERC, la formación a la que pertenece Rufián. La apuesta de Rufián de crear un proyecto de izquierdas nunca ha contado con el apoyo de la mayoría de partidos. De hecho, la presentación que hizo en Madrid solo contó con la asistencia del portavoz adjunto de Más Madrid, Emilio Delgado.

Por otro lado, la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, preguntada en TVE sobre la posibilidad de un "ticket electoral" entre ambos, ha señalado que hacer equipo con Rufián le parece "una muy buena idea". "Ahora mismo todo lo que estamos haciendo la gente de izquierdas no es solo para las elecciones generales, pero es también para las elecciones generales", ha comentado.