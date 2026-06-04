Susana Díaz, tras enterarse que Leire Díez la investigó: "No le habrá sentado bien ver que estaba limpia como los chorros de loro"

Tras conocerse el sumario del 'Caso Leire', nueva información ha salido a la luz. Una de las conclusiones principales apunta directamente al ex secretario de Organización del partido Santos Cerdán y a la militante Leire Díez como principales responsables de la cloaca del PSOE.

A ellos se sumaban otras personas en función de las necesidades, con el objetivo de proteger a ciertos miembros del Gobierno o al presidente, Pedro Sánchez. Según apunta la UCO, dicha actividad se realizó "bajó el soporte" del partido: "Esta actividad la desarrollaron de forma coordinada y manteniendo unidad de acción y dirección. Lo hacían además siguiendo una estrategia", indican.

En esa función de proteger al partido, Leire Díez realizaba investigaciones sobre ciertos nombres para encontrar trapos sucios. Una de estas personalidades era Susana Díaz, expresidenta de la Junta de Andalucía y actual senadora del Partido Socialista. Díaz ha sido preguntada sobre ello en Por fin, programa de Onda Cero presentado por Jaime Cantizano. Ante un posible interés de la fontanera, la que fuera presidenta de la Junta ha sido contundente.

Susana Díaz, clara sobre su persona: "Estoy limpia como una patena"

Preguntada sobre una posible investigación de Leire Díez, la actual senadora del Partido Socialista ha reconocido que la fontanera ponía "como un ropón" a ella y a todos aquellos que compartían proyecto político: "Dentro y fuera de Andalucía la han sufrido durante años", ha reconocido Díaz.

Asimismo, la expresidenta de Andalucía ha asegurado estar tranquila tras conocerse que estaba en la lista de los enemigos: "Estar en la lista de la gente que investigaban no lo considero un estigma ni nada negativo", ha explicado.

Por otro lado, Susana Díaz ha asegurado que la fontanera debía haberse dado cuenta de que no tenía ningún trapo sucio: "Se habrá dado cuenta de que estoy más limpia que una patena y me imagino que no le habrá sentado nada bien ver que estaba limpia como los chorros de loro".

Susana Díaz cree que el partido debe pedir perdón

Ante la gravedad de lo conocido en las últimas horas, la senadora ha apuntado que existen varias obligaciones morales y políticas, entre ellas pedir perdón: "Primero hay que pedir perdón por lo que ha pasado, porque es gravísimo. Yo respeto la presunción de inocencia de todos y cada uno de los que se vean afectados, pero no es posible que en nombre del PSOE se actúe atacando al Estado de derecho".

Por otro lado, ha explicado que también es necesario querellarse contra todos los que lo han hecho en nombre del PSOE, así como deberán marcharse hasta que la justicia diga lo contrario: "La sociedad española tiene que tener claro que no somos cómplices sino enemigos de quienes abusan de su poder para sacar ventaja".

Además, apunta a la necesidad de expulsar a las personas que manchan el nombre del partido antes de que se vayan ellos: "A mi no me pareció bien que se permitiese que gente como Santos Cerdán se diese de baja, se tenía que haber expulsado. Lo mismo hizo la fontanera. Todos estos personajes no se pueden ir ellos, hay que echarlos", ha concluido.