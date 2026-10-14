El Supremo confirma las condenas de Ábalos y Koldo y abre la puerta a que puedan recurrir al Constitucional

El Tribunal Supremo ha rechazado los incidentes de nulidad del exministro José Luis Ábalos y de su exasesor Koldo García contra la sentencia que les condenó a 24 años y tres meses y 19 años y ocho meses de prisión, respectivamente, lo que abre la puerta para que puedan recurrir ante el Tribunal Constitucional.

La Sala de lo Penal ha dictado sendos autos en los que desestima por unanimidad todas las alegaciones de los incidentes del exsecretario de Organización del PSOE y su exasesor contra la sentencia que les condenó por mordidas en contratos de mascarillas en plena pandemia, como responsables de delitos de organización criminal, cohecho, malversación y tráfico de influencias.

La Fiscalía Anticorrupción interesó que se rechazaran los incidentes de nulidad de ambos, señalando que "necesariamente están abocados al fracaso y deben ser desestimados, pues desbordan claramente el objeto de este remedio", al "limitarse a reproducir pretensiones ya examinadas y decididas en la sentencia firme cuya nulidad se solicita".

La decisión adoptada por el alto tribunal era de prever porque los incidentes no suelen prosperar, si bien el paso era preceptivo y necesario para que, agotada la vía de la jurisdicción ordinaria, ahora pueda recurrir en amparo ante la corte de garantías.

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