"¿Cuántas más jésicas puede haber hoy en día?", la pregunta que se hace Ainhoa Martínez sobre la falta de controles en la Administración

La expresidenta de Adif y exsecretaria de Estado de Transportes, Isabel Pardo de Vera, ha sido noticia esta mañana después de conceder dos entrevistas donde ha hablado sobre las presuntas presiones que sufrió durante su etapa en el Ministerio.

Pardo de Vera, que está siendo investigada por la Audiencia Nacional por cinco delitos dentro de la causa del 'caso Koldo', ha asegurado en las dos entrevistas con 'El Mundo' y 'ABC' que no participó en supuestas irregularidades dentro de su gestión.

Asimismo, la exresponsable de Transportes apunta a que otros cargos políticos le propusieron nombres para puestos directivos de Adif, pero que rechazó esas sugerencias. Respecto a Koldo García, Pardo de Vera destaca que intentó frenar sus presiones. Sin embargo, tal y como expone Ainhoa Martínez en Más de Uno, existen pruebas que la implican en los supuestos amaños.

El problema de Pardo de Vera es que hay mensajes y grabaciones en las que aparece implicada en ese tipo de amaños o irregularidades

La colaboración de Pardo de Vera con la justicia

Según explica Ainhoa Martínez en la tertulia, el hecho de ofrecer entrevistas responde a la necesidad de la exsecretaria de mostrar su inocencia y su total colaboración con la justicia.

No obstante, las pruebas que existen sobre su implicación desmonta el relato y demuestra la necesidad de los políticos de tener cargos implicados en este tipo de tramas. "Aunque un ministro o su corte más próxima quiera hacer una serie de irregularidades, necesita a cargos intermedios de la administración que estén dispuestos a acompañarles en esa deriva", explica Martínez.

La falta de control en la Administración

Sin embargo, la gran preocupación sigue siendo la falta de control y protección en la Administración ante este tipo de presiones. Tal y como subraya la tertuliana, la gran pregunta es "cuántas más jésicas puede haber hoy en día".

Y es que Martínez apunta a la necesidad de que una persona de la voz de alarma o acuda a la justicia para que un cargo intermediario se oponga a las órdenes de una persona "todopoderosa".

"Si no hay un arrepentido que levante la mano y diga 'aquí se están cometiendo irregularidades', es muy difícil decirle que no a una persona todopoderosa como es el ministro de transportes", destaca.

Por ello, Martínez ahonda en los problemas que puede causar la falta de controles. "No existen controles en la administración que protejan a personas que estén dispuestas a decir: 'Yo por este aro no voy a pasar'", concluye.