IU, Sumar, Más Madrid, y Comunes presentarán su alianza para las generales con el lema 'Un paso al frente'

IU, Más Madrid, Movimiento Sumar y Comunes han elegido el lema 'Un paso al frente' para el acto de presentación para la reedición de su alianza electoral para las elecciones generales, que tendrá lugar el 21 de febrero en el Círculo de Bellas Artes de Madrid.

También se ha invitado al mismo a referentes de los movimientos sociales, sindicatos y de la esfera de la cultura, mostrando así la apertura del proyecto a la sociedad civil organizada.

Que Santiago Abascal no se siente en el Consejo de Ministros

Según han explicado las cuatro formaciones, con el lema escogido quieren dejar clara su "voluntad de plantar" en este ciclo electoral y avanzar para no abrir "las puertas a la extrema derecha" y que el líder de Vox, Santiago Abascal, no "se siente en el Consejo de Ministros".

A su vez, aclaran solo es el eslogan del acto y no se trata de la marca electoral. También la iconografía del cartel recoge el color corporativo de las cuatro formaciones. De momento, no se ha definido los dirigentes de los partidos que intervendrán en el acto y qué ministros y cargos arroparán la iniciativa.

Abierta a más organizaciones respetando sus "tiempos"

Sumar, IU, Más Madrid y Comunes recuerdan que llevan meses de trabajo conjunto para construir un espacio "más democrático" y "sólido", iniciando así públicamente el proceso para construir "una alianza común, compartida y abierta" de cara a las próximas elecciones generales, con el fin de movilizar al electorado a la izquierda del PSOE.

"Sabemos que este camino y esta tarea no depende solo de las fuerzas que organizamos el acto", han enfatizado para mostrar su "mano tendida" a otras organizaciones, respetando sus "tiempos y necesidades".

De momento las formaciones se han afanado en definir los objetivos políticos y programáticos, para después entrar en la fase de concretar la marca electoral y el liderazgo de la futura candidatura.

Los partidos de este espacio se han afanado en enfriar el debate de si debe repetir o no como candidata la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, quien ayer también rehusó entrar en esta discusión al lanzar que es un "enorme error" ponerse a hablar ahora de "nombres y personas".