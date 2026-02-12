"Es una reunión de cadáveres": la tajante sentencia de Rubén Amón sobre la confluencia de izquierdas

La nueva alianza de izquierdas centra el debate político de estos días, especialmente con la insistencia de Gabriel Rufián en un proyecto que aglutine las formaciones a la izquierda del PSOE, aunque sin conocer todavía si será el propio portavoz de ERC la persona encargada de liderar el proyecto.

En el otro lado, Sumar, IU, Más Madrid y los Comunes, que han anunciado un acto para el 21 de febrero en el que darán a conocer el nuevo frente de izquierdas, sin una cara visible por el momento. Rubén Amón ha hablado de ello en la tertulia en Más de uno, donde lo califica como una "gran batalla" ante un "gran enemigo que es la ultraderecha".

La izquierda de la izquierda, "muerta" según Rubén Amón

"Aquí se plantea una gran batalla, la izquierda de la izquierda quiere rearmarse para estar en condiciones de afrontar ese desafío, pero es que está muerta", opina Rubén sobre las formaciones de izquierdas, a las que ve en una situación similar a la de la "Santa Compaña".

Así, Amón cree que se trata de una "reunión de cadáveres" y que los partidos de izquierdas tienen "mucha voluntad e interés" en proponerse como alternativa, aunque no tienen "oxígeno político ni credibilidad".

También recuerda el resultado de Podemos en Aragón -sin representación tras las elecciones- y considera que Sumar se encuentra "desmenuzado" a partir de su posición "gregaria" en el Gobierno. "Es muy digna la batalla que se puede librar, pero no hay ejército", concluye Amón.