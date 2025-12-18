Sumar insiste a Sánchez en hacer una gran remodelación del Gobierno de cara al nuevo año electoral

La crisis desatada dentro del gobierno de coalición tras la sucesión de escándalos que rodean al PSOE sigue creciendo en las horas previas a la reunión entre Sumar y los socialistas que se producirá este viernes después de que desde la formación de Yolanda Díaz hayan exigido a Sánchez importantes cambios dentro del Ejecutivo de cara al vertiginoso calendario electoral que dará comienzo ya este domingo con los comicios en Extremadura.

Ya hemos visto al primer miembro del gobierno salir después de que Pilar Alegría diera un paso al lado en las últimas horas para afrontar como candidata las elecciones de Aragón el próximo 8 de febrero. Alegría había sido una de las señaladas en los últimos días por su relación con Paco Salazar tras el estallido del Me Too dentro del PSOE, pero su salida "no ha sido suficiente" para Sumar.

"Debe haber una remodelación más profunda", exigen desde la formación de Yolanda Díaz. "Si estamos al tran tran nos van a arrasar (…) Esto no es como junio, que el verano amortiguó y la gente se olvidó un poco. En Navidades no va a ser igual, por eso hay que hacer una gran crisis", aseguran a Servimedia fuentes de la formación.

Los presuntos casos de acoso sexual que no paran de sucederse entre algunos cargos importantes dentro del PSOE y las investigaciones sobre la corrupción de personas cercanas al entorno del Gobierno fuerzan a que escuchen a sus socios, especialmente en la reunión que se celebrará este viernes.

Desde Sumar cuentan que aunque sea Sánchez quien maneja los tiempos, no le quedará más remedio que realizar una "remodelación profunda" en el Gobierno a partir de enero.

Sin ministros en la reunión

El encuentro entre los dos partidos que forman el gobierno de coalición y en el que se abordarán medidas para relanzar la situación, será protagonizado únicamente por cargos orgánicos de los partidos y no estarán los ministros, por lo que se espera que sean Rebeca Torró (PSOE) y Lara Hernández (Sumar) quienes lleven la voz cantante.

Algunas de las formaciones que forman Sumar, como IU, habían pedido que la reunión fuera al "máximo nivel" y estuvieran presentes ministros.

Es por esto que Sumar exigirá al PSOE sacar adelante importantes medidas en relación a su agenda social, como la aprobación de un decreto para frenar las subidas desmedidas de los alquileres que se han quedado sin protección tras decaer la prórroga de los contratos de alquiler que se aprobó durante la pandemia.

El crecimiento de Vox en las encuestas

Desde Sumar también ponen el ojo en el crecimiento de Vox en las encuestas a pocos días de que de comienzo un calendario electoral que en los próximos seis meses llevará a las urnas, como mínimo, a los ciudadanos de Extremadura, Aragón, Castilla y León y Andalucía.

Fuentes de la formación advierten que gobernar para resistir, sin hacer cambios profundos, solo sirve para alimentar a Vox, y rechazan el inmovilismo en el que ven instalado al PSOE.

La formación de Abascal aparece en las encuestas electorales como tercera fuerza de manera clara creciendo respecto a años anteriores. De cara a los comicios de Extremadura del próximo domingo les sitúan entre los 9 y los 13 escaños, mientras que en Aragón las encuestas otorgan a Vox en torno a un 17% en intención de voto y les sitúan alrededor de los 11 escaños.

En las últimas elecciones regionales celebradas en mayo de 2023 consiguieron 5 escaños en Extremadura y 7 en Aragón.