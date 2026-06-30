Soto Ivars, sobre la regularización masiva: "Que iba a chocar con el derecho europeo estaba cantado"

El escritos Juan Soto Ivars ha detallado el proceso de regularización masiva impulsado por el Ejecutivo y su inminente colisión con el marco legal de la Unión Europea. Lo ha hecho en el programa Por Fin de Onda Cero, donde ha señalado directamente las graves consecuencias demográficas de la medida y el desajuste existente en los cálculos oficiales.

"Que la regularización masiva iba a chocar de alguna forma con el derecho europeo estaba cantado, y se dijo desde el principio", arrancaba Soto Ivars. Para el colaborador "era cuestión de tiempo"; e indica que las advertencias ignoradas por el Gobierno recuerdan a lo sucedido con las consecuencias de la ley del sí es sí. "Vivimos en la Unión Europea, somos frontera sur, y lo que tú regularizas en España haciendo uso de tu autonomía, luego hay que hablarlo con Europa", recordaba.

El desajuste de las cifras y el acierto de la policía

Juan Soto Ivars ha criticado los bajos estándares exigidos en España en comparación con otros países europeos, y ha afeado el enorme desfase en las previsiones, que han pasado "de los 500.000 inmigrantes previstos a 1.300.000". Aunque la estimación inicial procedía de las asociaciones civiles, el periodista recuerda que "el Gobierno la asumió y la repitió", generando un importante problema burocrático.

En este sentido, ha defendido la labor de los cuerpos de seguridad, que advirtieron desde el primer momento de la magnitud real del proceso. "La policía, cuando se anunció la regularización, dijo que no iba a ser medio millón, va a ser más de un millón, y acertaron. Se les llamó xenófobos. Pues era la verdad lo que dijo la policía, que están en primera fila y lo saben perfectamente", denunciaba.

El impacto real: el reagrupamiento familiar

Posteriormente, el periodista ha centrado su intervención en el problema acerca de la viabilidad de los servicios públicos ante el previsible reagrupamiento familiar. "Esta regularización es el paso previo a un reagrupamiento familiar. Entonces no estás metiendo un millón trescientos mil extranjeros, estás metiendo a cinco", advertía.

El tertuliano alertaba de que la presión sobre el sistema se va a multiplicar por cuatro en el momento en que se inicien estas reagrupaciones. "Aquí hay un problema de población, demográfico. Si no lo afrontamos, nos lo vamos a comer con patatas", concluía con firmeza.