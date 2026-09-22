Soto Ivars, sobre la reacción del Gobierno a la 'ley de nietos': "Tanta prisa porque voten me tiene cada vez más mosqueado"

La decisión del Tribunal Supremo de paralizar cautelarmente el voto de parte de los nuevos españoles incorporados al Censo Electoral de Residentes Ausentes (CERA) por la 'ley de nietos' sigue generando reacciones.

El Supremo cifra en 408.262 el aumento de electores inscritos en el CERA desde las elecciones generales de 2023 hasta el 1 de julio de 2026. Soto Ivars: "La teoría del pucherazo yo no me la he creído nunca"

Juan Soto Ivars ha reconocido sus dudas en 'Por fin', de Onda Cero. El escritor ha comenzado dejando claro que hasta ahora nunca había dado credibilidad a quienes sostienen que detrás de estas nacionalizaciones existe una maniobra electoral.

"La teoría del pucherazo yo no me la he creído nunca, no la he comprado, pero ahora empiezo a dudar", ha afirmado.

Soto Ivars considera difícil prever el comportamiento electoral de cientos de miles de nuevos españoles que residen en el extranjero y por eso nunca había encontrado sentido a la hipótesis de un 'pucherazo'.

Sin embargo, asegura que la reacción del Gobierno a la medida cautelar del Supremo le ha hecho replantearse sus dudas. "Estoy empezando a pensar que, de algún modo, no sé cuál, algo estaban intentando hacer, algo raro", ha señalado, planteándolo como una sospecha personal y sin aportar pruebas de una eventual maniobra electoral.

"¿Qué es lo que lo hace tan urgente?"

El escritor ha puesto especialmente el foco en la insistencia del Ejecutivo en que la situación quede resuelta antes de las próximas elecciones generales.

"Están insistiendo demasiado en lo urgente que les parece que toda esa gente vote ya de inmediato", ha afirmado Soto Ivars, que se pregunta por qué existe tanta urgencia para que puedan participar en las elecciones de 2027 ciudadanos residentes en el extranjero y descendientes de españoles de varias generaciones.

"Trato de entender qué razón puede haber para poner el grito en el cielo por una paralización cautelar [...] y no se me ocurre otra razón que alguna trampa que no estamos viendo", ha asegurado.

Soto Ivars ha cerrado su reflexión insistiendo en sus recelos ante la reacción política a la decisión del Supremo: "Tanta prisa porque voten me tiene a mí cada vez más mosqueado".