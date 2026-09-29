Soto Ivars, contundente con los decretos de vivienda: "Quien crea que esto arregla el problema está soñando despierto"

El Consejo de Ministros ha sacado adelante dos decretos sobre vivienda que deberán ser aprobados oficialmente en un pleno extraordinario en el Congreso el próximo viernes. Uno de los decretos contiene todas las medidas debatidas con los grupos, mientras que el otro, menos trabajado en palabras de la ministra de Vivienda, contiene una única medida: la de los alquileres indefinidos.

En este sentido, el periodista Juan Soto Ivars ha sido muy contundente: "Contento no debe estar nadie". A su juicio, la única persona feliz es Maricarmen, porque ha conseguido volver a su casa pagando prácticamente lo mismo, pero que, "quien crea que escribiendo cosas en un papel estamos arreglando el problema estructural de la vivienda, está soñando despierto".

Según Soto Ivars, el caso de Maricarmen ha creado un "trampantojo" porque se ha dado por hecho que se podía solucionar con un decreto "un problema que en ocho años ni siquiera se ha podido encauzar". Además, es "absolutamente absurdo" pensar que solo por escribir cosas en un papel, ya se va a solucionar todo.

La vivienda es un problema estructural y no se construye

Así las cosas, ha puntualizado que "en ningún momento" se ha hablado del aumento de población en los últimos años, sobre todo por la llegada de inmigrantes, y que no se ha construido nada. "Este es el problema capital", ha enfatizado. También ha recordado que, tras la última reforma de los alquileres, la oferta ha disminuido.

"El problema de la vivienda en España es muy complejo. Falta vivienda de obra nueva, no se construye, se prometen casas... Se libera suelo, se planifica, se dibuja en unos papeles... Todo eso queda muy bien sobre el papel", ha lamentado el periodista, al tiempo que ha señalado que es un problema "transversal" que afecta a personas de todas las edades y clases.

Las principales medidas del decreto de vivienda

Entre las principales medidas aprobadas por el Consejo de Ministros y que tendrán que ser convalidadas por el Congreso se encuentran: