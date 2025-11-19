Pedro Sánchez se enfrenta a la sesión de control marcada por la trama del 2% de Santos Cerdán destapada por la UCO

A las 9 de la mañana hay sesión de control al Gobierno en el Congreso. En principio, eso figura al menos en el orden del día, Feijóo le pregunta a Sánchez sobre presupuestos: ¿Cuánto cree que se puede mantener un gobierno sin ellos?

Pero, a buen seguro que la sesión en el hemiciclo vuelve a girar entorno a los casos de corrupción que afectan al entorno del gobierno y del PSOE.

Las novedades de estas últimas horas han girado entorno al nutrido informe de la UCO de 227 páginas que concluye que la trama que lideraba Santos Cerdán junto a Ábalos y Koldo se quedaba con una mordida del 2% por cada obra adjudicada irregularmente a Acciona. Mordidas que se pagaban a Servinabar, la empresa mercantil navarra con la que Santos Cerdán, como acreditan los investigadores de la Guardia Civil, tenía una relación directa.

El exsecretario de organización ejercía de enlace entre las empresas constructoras y el Gobierno, en concreto con el Ministerio de Transportes que dirigía José Luis Ábalos desde 2018 hasta 2021 y se encarga presuntamente de gestionar esas mordidas a cambios de adjudicaciones de obra pública. En el auto del juez Leopoldo Puente que dio lugar a los registros el viernes pasado en las sedes de Acciona se hablaba de al menos tres obras presuntamente amañadas en Logroño, Sevilla y Sant Feliu de Llobregat.

Según los investigadores, el 75% de los ingresos de Servinabar, la empresa de la que era prioritario Antxón Alonso y vinculada también a Cerdán, venía precisamente de Acciona. Cerca de 7 millones de euros, 6, 7 millones en concreto.

Sánchez respondió ayer que han actuado con contundencia y que hay quedar actuar a la justicia. También le preguntaron si estaba al tanto de la reunión a la que acudió un alto cargo de Moncloa Antonio Hernando en abril de 2024 a Ferraz con los presuntos fontaneros Leire y Dolset, además de Cerdán.

En el informe de la UCO se dice también que Cerdán le insitió a Koldo García, para que mantuvieran o nombraran a varios altos cargos supuestamente por indicación del PNV: en Medio Ambiente, Adif y la SEPI . Se solicita tras la moción de censura La formación de Aitor Esteban ha negado esas supuestas peticiones de nombramientos de cargos públicos y cualquier vinculación con la trama.