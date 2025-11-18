La UCO destapa comisiones del 2% a Santos Cerdán y beneficios para él y su familia por adjudicaciones amañadas de Acciona

La UCO desvela que el exsecretario de Organización del PSOE Santos Cerdán era el enlace entre el Gobierno y Acciona para el cobro de comisiones irregulares. En un nuevo informe revela que Servinabar, la empresa del exdirigente socialista "obtenía el 2% neto del importe de la adjudicación".

El informe, al que ha tenido acceso Onda Cero, muestra que los familiares de Cerdán se vieron beneficiados también por dichas adjudicaciones. La trama facilitó empleo en diversas empresas a su mujer, su hermano y su cuñado, le pagó el alquiler de un piso en Madrid y le facilitó una tarjeta de crédito que su esposa usó tanto que los empresarios se preocuparon: "La Paqui. La conocen todas las vendedoras del Corte Inglés", dicen en un whasApp.

El juez Leopoldo Puente, instructor del caso Koldo en el Supremo, ha levantado el secreto de sumario y se irán conociendo detalles de su contenido. De momento, y tras los registros efectuados el pasado viernes a varias sedes de Acciona, el magistrado ha citado a declarar a tres exdirectivos de esta empresa por su relación con supuestas adjudicaciones irregulares de obra pública.