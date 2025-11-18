caso koldo

El Supremo cita a tres nuevos investigados relacionados con adjudicaciones irregulares tras los registros de las sede de Acciona

El juez Leopoldo Puente levanta el secreto de la pieza sobre adjudicaciones irregulares relacionadas con Santos Cerdán y Acciona, una vez se han completado los ocho registros y cita a tres investigados supuestamente involucrados en contratos indebidos de obras públicas.

Santos Cerdán en una foto de archivo
Santos Cerdán en una foto de archivo | Agencia EFE

El instructor del 'caso Koldo' en el Tribunal Supremo, Leopoldo Puente, ha citado a declarar a tres nuevos investidos tras levantar el secreto de sumario sobre las adjudicaciones irregulares relacionadas con el exsecretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán y Acciona.

Puente ha imputado al ex directivo de Acciona Justo Vicente Pelegrini y a otras dos personas, tras los ocho registros efectuados el pasado viernes en varias sedes de esta empresa en en Madrid, Bilbao y Sevilla en el marco de las pesquisas por la presunta trama de amaño de contratos públicos a cambio de comisiones.

El registro se produjo dentro de la investigación del 'caso Koldo', por tratarse de la empresa que supuestamente se benefició de la adjudicación de contratos públicos de la red corrupta a cambio del pago de comisiones.

Acciona aparece en múltiples ocasiones en el informe de la UCO que provocó la dimisión del exsecretario de Organización del PSOE Santos Cerdán, que se encuentra en prisión provisional, por posibles irregularidades en la adjudicación de las obras del túnel de Belate o en el proyecto de obra de la A-32 en Úbeda (Jaén).

Acciona anunció la ruptura de sus vínculos con la empresa Servinabar 2000 S.L

Ya el pasado mes de junio, la empresa constructora anunció la ruptura de todos sus vínculos contractuales y de asociación con la empresa navarra Servinabar 2000 S.L., implicada en el 'caso Koldo'. Además, la compañía presidida por José Manuel Entrecanales cesó de manera fulminante a Justo Vicente Pelegrini, hasta ahora director de Construcción para España, para tratar de poner un cortafuegos a un caso que pone en entredicho la imagen de la empresa.

La empresa tomó esta decisión tras conocerse que es la única empresa del Ibex 35 mencionada en el informe de la UCO por su relación con licitaciones sospechosas en las que habría participado Servinabar 2000, la empresa constituida en 2015 por el empresario Antxón Alonso Egurola, socio y amigo de Santos Cerdán.

Están bajo sospecha los contratos de la adjudicación del desdoblamiento de los túneles de Belate. Parte de estas adjudicaciones habrían sido canalizadas a través de una Unión Temporal de Empresas (UTE) entre Acciona y Servinabar.

NOTICIA EN AMPLIACIÓN. Sigue las últimas noticias en el directo de Onda Cero

