Los sanitarios alertan del aumento de personas que requieren de hospitalización en las UCIs

El asunto fundamental de estos días sigue siendo la epidemia de coronavirus, con el factor mas inquietante que es el aumento de personas que requieren de hospitalización en unidades de cuidados intensivos.

Ayer, por primera vez, el ministerio de Sanidad ofreció el dato de porcentaje de camas de UCI que están ocupadas por enfermos de covid. Desde hace días los profesionales de las Unidades de Cuidados Intensivos nos están ofreciendo la fotografía de lo que está pasando, que es distinta dependiendo del territorio, aunque no está garantizado que no vaya a haber problemas de saturación.

Los intensivistas están preocupados por su salud. Según los datos ofrecidos por el ministerio de Sanidad, casi 17 de cada 100 camas de UCI están ocupadas por pacientes de coronavirus. La cifra más grave se encuentra en La Rioja, donde casi el 57% de las camas están ya ocupadas, le sigue Madrid con el 36% de ocupación, además esta comunidad muestra signos de agravamiento preocupantes.

"La situación del Hospital de Getafe se está pareciendo cada vez más a lo que teníamos en marzo o en abril desde hace dos semanas, y sobre todo a lo largo de esta última semana. Está creciendo muchísimo, la UCI ya está llena y se está necesitando abrir camas por encima de su capacidad habitual, de hecho ya algunos días están ocupadas 100 × 100". "En nuestro hospital hay tres plantas llenas y la UCI también. Necesitamos abrir unidades, estamos volviendo a doblar guardias. Todo esto se podría haber evitado actuando en verano, no me consuela la expresión 'no estamos como en marzo'", comentan los médicos.

En Aragón hay casi un tercio de las camas COVID ocupadas, en Melilla una de cada cuatro y, muy cerca, en torno a una de cada cinco en Castilla y León, Baleares, Castilla La Mancha, País Vasco, Navarra o Murcia. Hay lugares en los que la UCI no opera a pleno rendimiento como es en Jerez de la Frontera o en San Juan de Ciudad Real, pero por falta de medios. "A mi se me acaba el contrato el 31 de octubre y no se a donde me van a mandar" ."Si que hay enfermeros, el problema es que no quieren pagar a nadie mas", explican los profesionales.

La situación es más favorable en Cataluña, con el 15 % de las camas ocupadas, o en Andalucía por encima del 10%. Solo hay cuatro comunidades en las que hay menos de un 10% de ocupación, Canarias, Comunidad Valenciana, Asturias y Galicia.