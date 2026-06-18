Sánchez traslada su confianza a Zapatero tras su imputación en el caso Plus Ultra: "Necesita el apoyo de la familia socialista"

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, asegura que José Luis Rodríguez Zapatero, imputado en el caso Plus Ultra, le ha manifestado su inocencia y por ello, según ha dicho, cuenta con el respaldo de la familia socialista. Así lo ha señalado el jefe del Ejecutivo a la entrada del Consejo Europeo en Bruselas: "Me ha manifestado su inocencia y yo confío en esa inocencia y respaldo a José Luis, que necesita del apoyo de la familia socialista".

Sánchez mantiene, por tanto, el respaldo al expresidente, a pesar de que el juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama considera que sigue habiendo indicios en su contra tras escuchar su declaración y después de que el magistrado haya ampliado la investigación imputando a sus hijas como propietarias de la sociedad What The Fav, a la que le atribuye un papel instrumental para cobros irregulares de la presunta trama.

En este sentido, les ha querido trasladar a ellas y a la familia toda su "empatía y solidaridad": "Esperemos que todo se pueda aclarar y que, en efecto, se pueda proclamar lo que él defiende, y es su inocencia".

Sánchez transmite tranquilidad

El mandatario también ha explicado que "durante estos días" ha estado hablando con el expresidente y le ha trasladado su "ánimo personal". Asegura que "está tranquilo" e insiste en que "tiene todo el apoyo y el respaldo por parte del PSOE".

Preguntado sobre las joyas encontradas en la caja fuerte del despacho de Zapatero, valoradas en 1,3 millones de euros, el jefe del Ejecutivo se ha remitido a las declaraciones que haya hecho o vaya a hacer el expresidente al respecto.

La regulación de los regalos

Sumado a lo anterior, Sánchez asegura que todos los presidentes del Gobierno reciben regalos y confiesa que muchas veces no sabe ni de qué obsequios se trata, porque no son entregados en las reuniones bilaterales con los líderes de otros países.

Son regalos que, ha continuado, se hacen por "representación institucional", en señal de "reconocimiento o amistad" al país, en este caso a España. En este sentido, pide ser conscientes de que la España de 2007, cuando gobernaba Zapatero, no es la de 2026 y que "afortunadamente" después se ha regulado la cuestión de los regalos.