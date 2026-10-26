Sánchez reacciona al pacto PP-Vox con un vídeo en redes: "Dicen lo mismo, votan lo mismo y gobiernan juntos"

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha publicado un vídeo en su perfil de 'X' en referencia al acuerdo que hoy han hecho oficial PP y Vox para las elecciones al Senado del 29N. En este vídeo, Sánchez ha comenzado haciendo referencia al neurocientífico Patrick Mineault, quien descubrió que al cerebro le cuesta distinguir entre determinados tonos de azul y de verde, en referencia, respectivamente, a los colores del PP y Vox. Sobre ello, señala que hay quienes llevan años intentando convencer de que son dos colores muy distintos, pero que "basta con escucharles cuando hablan de determinados asuntos para concluir que son lo mismo".

A lo largo del vídeo, Pedro Sánchez considera que el acuerdo al que han llegado PP y Vox evidencia que "son lo mismo y comparten un proyecto de involución". A partir de ahí incluye una serie de declaraciones de varios dirigentes de ambos partidos con un vídeo a pantalla partida y en el que hablan de pensiones, con palabras de la popular Ester Muñoz y de José María Figaredo de Vox; también sobre los derechos de las mujeres, en concreto el aborto, con palabras por un lado de Isabel Díaz Ayuso y por otro de Santiago Abascal; y, también, de asuntos relacionados con el estado de bienestar por parte de Alberto Núñez Feijóo y Jorge Buxadé, de Vox.

"Durante años han intentado hacernos creer que representaban proyectos muy diferentes, pero tanto las palabras como los hechos lo dejan muy claro: dicen lo mismo, votan lo mismo y gobiernan juntos", ha señalado el líder socialista. El presidente concluye el vídeo instando a los españoles a votar el 29N: "Tú eliges. O España avanza, o avanza el pasado".

"La coalición de los recortes"

En publicaciones en X, algunos dirigentes del PSOE han manifestado su opinión ante el acuerdo de derechas. Por una parte, la portavoz del PSOE, Rebeca Torró, ha afirmado que tanto PP como Vox son "la coalición de la motosierra y los recortes" y, por su parte, el ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, ha calificado a PP y Vox como "indistinguibles" diciendo que comparten "mismos insultos, mismo tono, mismo proyecto".

La cuenta oficial de X del PSOE también ha publicado su reacción afirmando que "Partido Popular y Vox no son una alternancia, sino una auténtica involución". "Vox pone las ideas y el PP la ambición de poder", ha afirmado el PSOE.