Sánchez no asume responsabilidades y desmiente que el Gobierno no invierta en mantenimiento: "Es una mentira colosal"

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se ha defendido este jueves a los duros ataques de PP y Vox en el Congreso de los Diputados por el accidente de Adamuz y ha acusado a ambos partidos de difundir bulos y mentiras sobre la gestión ferroviaria.

Sánchez ha insistido en que la rotura de la vía que produjo el trágico accidente en el que murieron 46 personas se produjo a pesar de haber cumplido con "todas las normas" en las inspecciones reglamentarias y ha planteado elevar las exigencias en el futuro para evitar que este tipo de accidentes vuelvan a pasar.

"Es posible que un fallo se produzca incluso cumpliéndose los protocolos vigentes, y si estos es así el Gobierno no va a mirar para otro lado, vamos a revisar los estándares, vamos a reforzarlos y vamos a mejorar para que una tragedia así no vuelva a repetirse", ha insistido.

El presidente del Gobierno también ha sacado pecho por un sistema ferroviario que "es uno de los mejores del mundo" y ha señalado que uno de los bulos más repetidos en las últimas semanas por la oposición es que el trágico accidente de Adamuz se produjo por que el Ejecutivo no invierte en mantenimiento.

"Eso es una mentira colosal. Entre 2012 y 2018 la inversión en infraestructura ferroviaria se redujo a la mitad. Hoy, España invierte casi el triple", ha defendido en alusión al déficit de inversión de los Gobiernos del PP antes de su llegada a Moncloa.

Se revuelve ante los ataques de PP y Vox

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha señalado a Sánchez como el "máximo responsable" de lo ocurrido y la ha acusado de jugar a la "ruleta rusa" con la seguridad de los pasajeros. Ha vaticinado, además, que su Gobierno acabará en el "banquillo" de los acusados por este accidente asegurando que "fallaron en todo" y ha calificado la gestión ferroviaria como la propia de un país "tercermundista".

Ante estos ataques, Sánchez se ha revuelto y ha cargado contra la gestión de Feijóo tras el accidente ferroviario de Angrois en 2013, cuando era presidente de la Xunta de Galicia, asegurando que "tapó pruebas" y puso "obstáculos" a la investigación.

Más duro ha sido el líder de Vox, Santiago Abascal, que se ha referido al accidente de Adamuz como "un crimen" y ha pedido la dimisión de un Gobierno que "provoca calamidades, abandona a los españoles ante las calamidades y se aprovecha de ellas".

Al líder de la ultraderecha, Sánchez ha respondido acusándole de esparcir bulos y odio "en un momento de extrema fragilidad e incertidumbre, cuando la gente necesitaba información contrastada y verificada".

"Dijeron que el dinero de los españoles se estaba destinando a la red ferroviaria de Marruecos, Egipto y Uzbekistán, que Bruselas había alertado de que la línea de alta velocidad Madrid-Sevilla estaba obsoleta y había ofrecido más de cien millones de euros para arreglarla, que había incidencias en la vía accidentada que no habían sido atendidas", ha explicado el presidente del Gobierno señalando que todas esas informaciones son "falsas".

Los socios evitan las críticas a Sánchez

Otro tono han utilizado los socios del Gobierno durante una sesión de control en la que han evitado criticar y confrontar directamente con el Ejecutivo. Así, Sumar se ha sumado a las críticas de Sánchez a Feijóo acusándole de ser un "buitre carroñero" por "usar" a las víctimas de Adamuz.

Por otro lado, Gabriel Rufián (ERC) ha protagonizado una particular defensa de la gestión de Óscar Puente posterior al accidente comparando su actuación con la de Mazón durante la dana.

De lo que sí se ha quejado Rufián es de la gestión de Rodalies, para la que ha reclamado más inversión, igual que Junts, que ha reclamado la transferencia del servicio a Cataluña para acabar con el "caos".

Por su parte, EH Bildu ha reclamado un debate sobre un modelo ferroviario que se ha "dilapidado" tras la expansión de la alta velocidad, y el PNV ha emplazado a Sánchez a acabar con la política de bonos para fomentar inversiones.