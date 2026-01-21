La explicación sobre las inversiones del Gobierno en el sistema ferroviario de Marruecos: así funciona el FIEM

España se ha visto azotada en las últimas horas por la tragedia ferroviaria de Adamuz que se ha cobrado ya la vida de 42 personas y ha dejado cientos de heridos que poco a poco van recuperándose, aunque varios de ellos permanecen aún en la UCI.

También en las últimas horas y aprovechando la incertidumbre tras el accidente, algunos agitadores de la extrema derecha y otros usuarios de redes sociales han aprovechado para deslizar la idea de que el Gobierno estaba destinando fondos a otros países, como Marruecos, para que realizaran obras en sus sistemas ferroviarios, una idea que no es del todo cierta.

Y es que sí, el Gobierno ha aprobado en los últimos años créditos para otros países, pero estos no son a fondo perdido. Se trata de unos créditos reembolsables que concede a través del Fondo para la Internacionalización de la Empresa (FIEM) con el objetivo de facilitar la contratación de empresas españolas en proyectos de infraestructuras en otros países.

La FIEM financia con estos créditos la actividad que la empresa española realizará en el país en cuestión y son los organismos gubernamentales de ese país extranjero quienes asumen el riesgo financiero de la operación. El dinero se otorga directamente a las empresas a través del ICO.

Estas operaciones forman parte de una política de cooperación económica y comercial, con la que el Gobierno pretende apoyar la internacionalización de empresas nacionales y fortalecer las relaciones bilaterales con posibles socios estratégicos.

Cientos de millones de euros invertidos

En este contexto, el Gobierno aprobó en febrero de 2025 un crédito reembolsable de más de 750 millones de euros para que Marruecos financie la compra de hasta 40 trenes fabricados por la empresa española CAF. Este préstamo está estructurado como una operación con condiciones concesionales, por lo que ese dinero debe ser devuelto y no debe entenderse ni como una subvención directa ni como dinero a fondo a perdido.

Unos meses antes, en diciembre de 2024, también se aprobó un crédito similar, de unos 230 millones de euros, para financiar la rehabilitación y modernización del material rodante de una línea del metro de El Cairo (Egipto), otro préstamo que también estaba condicionado a la participación de empresas españolas en la ejecución del proyecto.

De la misma manera, en 2019 el Consejo de Ministros también aprobó otro crédito de unos 57 millones de euros para que Uzbekistán realizara proyectos relacionados con trenes y tranvías, condicionados también a la participación de empresas españolas en dichos proyectos.

También 2019 se aprobó otro crédito a Marruecos por valor de unos 190 millones de euros para fabricar tranvías en Casablanca, aunque este proyecto finalmente no se terminó ejecutando porque el concurso público lo ganó una empresa francesa.