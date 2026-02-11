Abascal, a Pedro Sánchez: "El accidente de Adamuz es un crimen y espero que responda en los tribunales"

El líder de Vox, Santiago Abascal, ha advertido este miércoles de que la tragedia ferroviaria de Adamuz (Córdoba) "fue un crimen, no solo un accidente", del que espera que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, responda ante los tribunales.

Abascal ha hecho esta advertencia durante la comparecencia de Sánchez en el Congreso sobre el accidente de Adamuz (Córdoba) del pasado 18 de enero, en el que fallecieron 46 personas.

Según el presidente de Vox, ninguno de los fallecidos y heridos en el siniestro merecía un Gobierno como el de Sánchez, a quien ha acusado de utilizar la tragedia para hacer trampas en el Parlamento, por mezclar asuntos diferentes en su comparecencia.

Ha criticado que el jefe del Ejecutivo haya subido a la tribuna con "cara compungida" y que haya tardado tanto tiempo en comparecer, y ha incidido en que España necesita un presidente del Gobierno que pueda pasear por las calles, en lugar de estar "atrincherado" en el "búnker" de Moncloa y "escondido" en foros internacionales.

Insiste en hablar de "avalancha migratoria" que "colapsa los servicios"

Asimismo, ha recriminado al jefe del Ejecutivo algunas de sus medidas, que cree "contra los intereses de España". Ha enumerado la aplicación del acuerdo de Mercosur, el Pacto Verde europeo, la soberanía de la isla de Groenlandia, condenar la detención de Nicolás Maduro, la prohibición de uso de las redes sociales a menores de 16 años y la regularización de medio millón de inmigrantes. Mientras "ni una palabra sobre las protestas en Irán, la soberanía del Sáhara o los intereses de España, como Ceuta y Melilla".

En concreto, se ha centrado en la prohibición de las redes sociales a los menores, que considera una forma de "censura" a la manera china, brasileña, cubana o iraní, y la regularización de los inmigrantes ilegales, que Vox rechaza de plano.

Abascal ha reiterado que la idea del Ejecutivo pasa por reemplazar el censo electoral, pero ha insistido en que la "avalancha migratoria colapsa" los servicios públicos, hace inasequible la vivienda o las ayudas sociales y deriva en "la islamización" de la sociedad. En esta línea, ha repetido que Vox deportará a los inmigrantes que accedan a España de forma ilegal, a los que comentan delitos y a los que, aún legales, vivan de las ayudas sociales.

Lo único que les importa es aguantar hasta el último día

Y en el marco de esta situación de España que ha dibujado Abascal, el dirigente de Vox ha dicho que Sánchez "mientras está en TikTok recomendando libros, música y diciendo cuáles son sus aficiones". "Igual quiere formar parte del club de lectores de (Santos) Cerdán", ha deslizado, en alusión a los libros que leía el exsecretario de Organización socialista en prisión por presunta corrupción.

"Por mucha cara de compungido que ponga aquí o que pongan en los funerales, sabemos que lo único que les importa es aguantar hasta el último día, no tiene ninguna sensibilidad", ha rematado.