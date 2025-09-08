CONFLICTO ISRAEL - HAMÁS

Sánchez comparece a las 9:00 horas en Moncloa para anunciar medidas "contra el genocidio en Gaza"

La declaración del presidente tiene lugar después de que los dos socios de la coalición, PSOE y Sumar, hayan estado negociando medidas contra Israel con la intención de aprobarlas en el Consejo de Ministros de este martes, día 9 de septiembre.

ondacero.es

Madrid |

Imagen de archivo del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en rueda de prensa en el Palacio de la Moncloa.
Imagen de archivo del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en rueda de prensa en el Palacio de la Moncloa. | EFE/ Javier Lizon

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, realizará una declaración institucional a las 9.00 horas desde el Palacio de la Moncloa para anunciar nuevas medidas "contra el genocidio en Gaza", según ha informado la Secretaría de Estado de Comunicación.

La declaración del jefe del Ejecutivo tiene lugar después de que los dos socios de la coalición, PSOE y Sumar, hayan estado negociando medidas contra Israel con la intención de aprobarlas en el Consejo de Ministros de este martes, día 9 de septiembre.

La vicepresidenta segunda y líder de Sumar, Yolanda Díaz, explicó este sábado que estaban trabajando con el PSOE para "avanzar" en este paquete de medidas contra Israel.

"¿Por qué lo hacemos con Rusia y no lo hacemos con Israel? ¿Hay una doble vara de medir en la legalidad internacional? No, no la hay. Tenemos que romper todo tipo de relaciones comerciales con Israel y tenemos que agilizar con carácter inmediato la proposición de ley de Sumar sobre el embargo de armas", indicó.

