Rufián pide que los migrantes "sean devueltos con dignidad": "Si tragas, lo siguiente serán 80.000 más"

El portavoz de ERC en el Congreso, Gabriel Rufián, ha evidenciado el problema que, a su juicio, tendría no devolver a los migrantes que permanecen de forma ilegal en Ceuta. Considera que si se hace eso se abre la veda para que pueda volver a producirse un episodio similar al vivido en Ceuta el 30 y 31 de julio.

Por ello, ha pedido que los migrantes que entraron irregularmente sean atendidos "con celeridad" y posteriormente "devueltos con dignidad". Así lo ha defendido en el pleno monográfico sobre la crisis en Ceuta.

"Y los que entraron como entraron, que sean atendidos con celeridad y que sean devueltos con dignidad", ha reclamado Rufián, quien ha advertido al Gobierno de las consecuencias de no ofrecer una respuesta contundente ante lo sucedido.

"¿Qué respuesta, qué imagen se le da al mundo si frente a esta agresión callas, tragas y pagas? ¿Qué imagen se le da? Lo siguiente, ¿qué será? ¿80.000 más?", ha preguntado.

Rufián ha sostenido que los migrantes fueron utilizados como "carne de cañón" y "enviados al mar para morir". Durante su intervención también ha afeado a parte de la izquierda su respuesta ante la crisis y ha advertido de que los "eslóganes", los "lugares comunes" y la "cobardía" no sirven para afrontar los problemas relacionados con la vivienda y la migración, que ha definido como "los dos dramas que nos van a arrasar".

Rufián responsabiliza directamente a Marruecos

El portavoz de ERC ha señalado directamente al reino alauí como responsable de la entrada masiva y ha acusado a Rabat de tratar de desestabilizar al Ejecutivo español. "Acuso a Marruecos de enviar a 80.000 personas para cargarse al Gobierno de España con la colaboración de Washington, Tel Aviv y la derecha y ultraderecha española", ha afirmado.

Sus reproches también se han dirigido contra el Gobierno. Rufián ha calificado a los miembros del Ejecutivo de "pusilánimes" por su reacción y ha cuestionado que no tuvieran conocimiento previo de lo que podía suceder en la frontera. "Si lo sabían policías y jueces, ustedes también lo sabían", ha espetado.

Además, ha recordado que 141 personas, entre ellas menores, murieron durante los acontecimientos de finales de julio. "¿Qué pasaría si este verano hubieran muerto 141 personas en un solo día por cualquier otra cosa?", ha planteado ante el resto de los grupos parlamentarios.

Las palabras de Rufián se han producido después de que Sánchez haya reiterado que el Gobierno no dispone de pruebas sólidas para concluir que Marruecos participó directa o indirectamente en los hechos. El presidente ha prometido publicar todos los informes sobre la crisis y actuar "con contundencia" si aparecen evidencias que permitan atribuir responsabilidades al país vecino.