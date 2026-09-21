Rufián a Mazón, tras su negativa a responder sobre la dana: "¿Ha mentido usted por alguien a cambio de, por ejemplo, un escaño?"

El expresident de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, ha declarado por segunda vez en la comisión de la dana en el Congreso. Ha evitado responder a las preguntas de los diputados y ha recordado que, tal y como ha señalado el auto del Tribunal Superior de Justicia "se descarta por completo mi responsabilidad".

Aun así, los diputados han cargado duramente contra él. Uno de los más incisivos ha sido Gabriel Rufián, el portavoz de ERC en el Congreso. Rufián le ha leído una carta de una mujer que perdió a su padre el día de la dana. Ante la negativa del expresident de responder, le ha espetado: "¿De qué cojones se ríe?"

La carta que Rufián ha leído era de Vanesa Páez, una valenciana que perdió a su padre el día de la dana, ya que fue a ver si su madre estaba bien y se encontró con el desastre: "Entró en el garaje y no salió, pero si le hubiera avisado, no habría ido y hoy estaría aquí".

¿Alguien le ha pedido que mintiera a cambio de algo?

Así las cosas, Vanesa le hace varias preguntas a Mazón: "¿Durante este tiempo, alguien le ha pedido que mintiera? ¿Se está comiendo algún marrón? ¿Alguien le ha pedido que tapara a alguien?" La expresión del expresident, en todo momento, no cambia. Mirada seria y fija hacia el frente.

El diputado republicano va más allá e insinúa que, quizás, Mazón está mintiendo a cambio de algo, "por ejemplo, de un escaño". En este momento, Mazón ha hablado para decir que se limitaba a su intervención del principio y Rufián le ha espetado varias veces: "¿Pero de qué se ríe? ¿De qué cojones se ríe?"

Es usted un negligente, un inútil, un homicida imprudente, un psicópata

Al comienzo de su intervención, Rufián ha sido especialmente duro contra Mazón y le ha criticado que intente presentarse como "otra víctima de la dana", cuando la realidad es que estuvo "cinco horas en un reservado cuando la gente se moría". Según el portavoz de ERC, lo único que merece es "celda, cárcel".

Para Rufián, la comisión es "una pérdida de tiempo" y ha expresado que le "jode verle con tan buena cara, tan moreno, un lunes por la mañana". Por eso, ha sentenciado: "No tengo nada que decirle a usted más allá de lo que ya le dije, que me parece que es usted un negligente, un inútil, un homicida imprudente, un psicópata".