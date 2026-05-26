Rufián ironiza sobre un posible adelanto electoral: "Siempre se ha dicho que las legislaturas duran lo que diga el PNV"

El portavoz de ERC en el Congreso, Gabriel Rufián, ha ironizado en los pasillos de la Cámara Baja al ser preguntado por un posible adelanto electoral: "Siempre se ha dicho que las legislaturas duran lo que diga el PNV". Estas declaraciones llegan después de que el presidente de la formación vasca, Aitor Esteban, advirtiera al Ejecutivo sobre que las elecciones deberían celebrarse a lo largo de 2026.

Además, ha reiterado como en ocasiones anteriores, que no va a pedir una moción de confianza contra el Gobierno ni va a apoyar una moción de censura, excepto si se confirma que ha habido financiación irregular en el PSOE: "Nosotros echamos a Rajoy por montar un entramado de financiación irregular de su partido, pediríamos elecciones si pasara lo mismo con el PSOE. Es lo coherente".

Desde la izquierda le piden concretar su propuesta de cara a las generales

Los que sí se han pronunciado son los partidos bajo el lema 'Un paso al frente' (Movimiento Sumar, Izquierda Unida, Comuns y Más Madrid) que están "sentando las bases" para una candidatura electoral para recuperar "una agenda progresista en un momento en el que el PSOE está en crisis".

La coordinadora general de Movimiento Sumar, Lara Hernández, ha planteado una gran cumbre estatal de la izquierda alternativa a la vuelta del verano para concretar "sin miedo" la construcción de un nuevo frente amplio electoral. También ha subrayado que el hecho de que el portavoz de ERC, Gabriel Rufián, se postule como posible candidato del espacio no obstaculiza ese proceso, pero le ha retado a que concrete cuál es su propuesta.

Diversidad de opiniones sobre la imputación de Zapatero

Preguntado por la imputación de Zapatero, Rufián ha insistido en que primero hay que ver cómo evoluciona todo y que, además de "lo legal" también hay que tener en cuenta la "dimensión moral" de todo el asunto.

Desde el PSOE aseguran que están "tocados" por la imputación del expresidente Zapatero, pero convencidos de que agotarán la legislatura. Están preparados para "aguantar el chaparrón" provocado por la causa judicial del exlíder socialista y las del hermano y la mujer de Pedro Sánchez, según fuentes del partido consultadas por EFE.

También ha hablado el presidente de la Generalitat de Cataluña, Salvador Illa, quien ha recalcado que "a los socialistas, ni nos doblan ni nos rendimos", mientras que su homólogo en Castilla-La Mancha, Emiliano García Page, ha lamentado que el PSOE está "en el momento de mayor riesgo" de toda la democracia y que es "muy difícil" que los socialistas no estén "profundamente preocupados" o "enormemente decepcionados".