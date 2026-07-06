Rubén Amón valora las encuestas sobre lawfare: "Acreditan la desconfianza total en el sistema, fomentada por el Gobierno"

Las últimas encuestas sobre la percepción del lawfare en España centraron parte del debate en la tertulia de Más de Uno en Onda Cero. Su presentador, Carlos Alsina, afirmó que más del 65% de los españoles considera que el lawfare existe en el país. Durante la conversación, el periodista Rubén Amón reflexionó sobre el significado de estos datos y defendió que el verdadero problema de todo este debate es la pérdida de confianza de los ciudadanos en las instituciones. "Las encuestas acreditan la desconfianza total en el sistema fomentado por el gobierno y, también, fomentado por la oposición", ha afirmado Amón.

Además, en esta última encuesta se menciona dos hechos clave: el primero, que son los casos del PSOE los más conocidos en comparación a los que involucran al PP y, el segundo, que una de cada tres personas cree que los jueces tienden a favorecer a la derecha. "De la misma manera que el Partido Socialista ha puesto en ridículo al Tribunal Supremo, el PP ha hecho lo mismo con el Constitucional", ha aclarado el periodista.

Rubén Amón critica el uso de la separación de poderes del Gobierno

Durante su intervención, el periodista consideró que la mayor responsabilidad recae en el Gobierno, lo cual calificó, primero, como un "manejo obsceno de la Fiscalía General" y, segundo, como una "rectificación de sentencias como la del procés" con la aprobación de la ley de amnistía. Amón concluyó que este tipo de actuaciones hacen más grande el descrédito "institucional".