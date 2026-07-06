TERTULIA DE MÁS DE UNO

Rubén Amón valora las encuestas sobre lawfare: "Acreditan la desconfianza total en el sistema, fomentada por el Gobierno"

El periodista analiza el impacto de las últimas encuestas sobre lawfare y sostiene que los resultados muestran la desconfianza de la ciudadanía en el sistema.

Qué es 'lawfare': qué significa, en qué consiste y quiénes se declaran sus víctimas

María Baraza

Madrid |

Las últimas encuestas sobre la percepción del lawfare en España centraron parte del debate en la tertulia de Más de Uno en Onda Cero. Su presentador, Carlos Alsina, afirmó que más del 65% de los españoles considera que el lawfare existe en el país. Durante la conversación, el periodista Rubén Amón reflexionó sobre el significado de estos datos y defendió que el verdadero problema de todo este debate es la pérdida de confianza de los ciudadanos en las instituciones. "Las encuestas acreditan la desconfianza total en el sistema fomentado por el gobierno y, también, fomentado por la oposición", ha afirmado Amón.

Además, en esta última encuesta se menciona dos hechos clave: el primero, que son los casos del PSOE los más conocidos en comparación a los que involucran al PP y, el segundo, que una de cada tres personas cree que los jueces tienden a favorecer a la derecha. "De la misma manera que el Partido Socialista ha puesto en ridículo al Tribunal Supremo, el PP ha hecho lo mismo con el Constitucional", ha aclarado el periodista.

Rubén Amón critica el uso de la separación de poderes del Gobierno

Durante su intervención, el periodista consideró que la mayor responsabilidad recae en el Gobierno, lo cual calificó, primero, como un "manejo obsceno de la Fiscalía General" y, segundo, como una "rectificación de sentencias como la del procés" con la aprobación de la ley de amnistía. Amón concluyó que este tipo de actuaciones hacen más grande el descrédito "institucional".

PROGRAMAS
EMISORAS
NOTICIAS
SOBRE NOSOTROS

Descarga la app

Síguenos en

Copyright © Uniprex, S.A.U., C/ Fuerteventura 12 San Sebastián de los Reyes, 28703 Madrid