Rubén Amón explica por qué Sánchez no va a "cargarse" a Marlaska: "Conoce demasiada información de otros ámbitos"

El periodista Rubén Amón dice que no hay que comparar el caso del DAO con el caso de Móstoles porque "estamos en un caso de una excepcional gravedad porque la querella se plantea ante un juzgado porque la denunciante no se atreve a denunciarlo donde hay que hacerlo, la Policía".

La posición de Marlaska es "insostenible"

Además, Rubén Amón explica por qué Sánchez no va a "cargarse" a Marlaska. Cree que la responsabilidad de Marlaska no sólo concierne a la responsabilidad in vigilando sino a la propia noción de Interior, que tiene una vocación que es investigarnos e investigar y no investiga hacia dentro, y lo que lo hace no trasciende.

Cree que la posición de Marlaska es "insostenible", pero "Sánchez no va a conceder la cabeza de Marlaska", opina. La razón que da el periodista es que Marlaska conoce demasiada información de otros ámbitos como para que Sánchez se permita "cargárselo".

Además, señala que es el favorito del gabinete y que aunque no es el que más raíces tiene en el partido, no hay quien lo mueva desde que entró.

Esquema de sumisión jerárquica

Por otro lado, analiza la gravedad del caso por tratarse de la Policía: "me parece extremadamente grave que los peores hábitos del abuso que ejercen los superiores sobre los inferiores en los ámbitos de la sociedad, en el caso de la Policía y organismos parecidos, se reproducen con esquemas mucho más inquietantes y con mucha menos transparencia".

"Démonos cuenta de lo que significa dar el paso de denunciar bajo esa presión y lo que supone responder a un esquema de sumisión jerárquica extremo", afirma.