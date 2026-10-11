Robles reivindica la "españolidad" de Ceuta y Melilla: "Nadie puede tener ninguna duda de que son españolísimas"

La ministra de Defensa, Margarita Robles, ha trasladado su reconocimiento a los contingentes desplegados en las misiones de las Fuerzas Armadas en el exterior y en Ceuta por la "impecable" labor que realizan defendiendo "la paz, la seguridad y la libertad" internacional, así como la "españolidad de la ciudad autónoma".

Así lo ha indicado este domingo en la tradicional videoconferencia con las unidades que participan en operaciones internacionales con motivo de la celebración del Día de la Fiesta Nacional. De manera extraordinaria, en la reunión ha participado la Comandancia General de Ceuta, a quien se ha dirigido la titular de Defensa expresando su "orgullo" por su "labor callada", pese a haber "sufrido alguna crítica injusta, fruto del desconocimiento".

"Es un trabajo muy difícil, que lo están haciendo con el cumplimiento más absoluto de la legalidad, en unas condiciones que no son fáciles, pero que ustedes la suplen con profesionalidad", ha asegurado.

Robles reivindica la españolidad de Ceuta y Melilla

Tras destacar las tareas de vigilancia y disuasión de las fuerzas armadas para apoyar a la población, algo que "está siendo absolutamente valorado por los ceutíes", ha aprovechado para reivindicar la indudable "españolidad" tanto de Ceuta como de Melilla. "Nadie puede tener ninguna duda de que tanto Ceuta como Melilla son España, españolísimas, y la mejor representación de este gran país que es España".

La ministra también ha subrayado la profesionalidad de las unidades desplegadas en países como Ucrania, Rumanía, Líbano, Somalia o Irak, reconociendo la dificultad de sus misiones, especialmente en un contexto geopolítico que no vive "momentos fáciles".

Para Robles, el país no puede ser "indiferente" y no participar en la seguridad en Ucrania y el flanco sur, por lo que se ha mostrado partidaria de continuar trabajando en sus misiones tanto en Europa como en el continente africano. "Siéntanse muy orgullosos porque no solamente están representando a España, que es un punto de referencia también en esos países, sino también a la Unión Europea".

Las Fuerzas Armadas españolas prevén mantener durante 2026 el nivel de operaciones en el exterior, incluido el mando de EUNAVFOR Atalanta y NMI en Irak. Se participará en 17 misiones en el exterior durante el año, con una media de 3.000 militares desplegados en cuatro continentes.

Despliegues bajo mandato de la ONU y la OTAN

Bajo mandato de la ONU, militares españoles forman parte de la misión en Líbano, en la que lideran el sector este; además, también se participa en la misión de la ONU en Colombia. En el marco de la OTAN, como consecuencia de la implementación del nuevo modelo de Fuerzas de la OTAN, en 2026 corresponderá a España el liderazgo del battlegroup de la operación FLF-Eslovaquia. De esta forma, el despliegue actual dentro del territorio euro-atlántico se verá incrementado, incluidos los del actual contingente terrestre en FLF-Letonia.

A estos despliegues se suma la contribución a las fuerzas navales permanentes de la OTAN (SNMG y SNMCMG), los dispositivos de policía y vigilancia aérea (Eap-Rumania) y el apoyo a la defensa antiaérea en los países bálticos (BAP) y en A/T-Turquía.

Presencia española en el continente africano

Además, España está presente en todas las misiones militares que la Unión Europea desarrolla en el continente africano, con despliegues en República Centroafricana, Somalia y Senegal, así como en la 'Operación Atalanta', que lucha contra la piratería en el océano Índico, desplegando recursos humanos y materiales pertenecientes a la Armada y el Ejército del Aire y del Espacio, todo ello dirigido desde el ES-OHQ situado en la Base Naval de Rota.