La reflexión de Juan Soto Ivars sobre la diferente gestión del Gobierno de las crisis: "De película de Michael Bay"

El escritor y periodista Juan Soto Ivars ha dejado una reflexiones en su cierren en Por Fin, donde ha analizado cómo el Gobierno afronta las crisis según el contexto político y mediático. Un discurso cargado de ironía y crítica que apunta directamente a lo que considera una estrategia selectiva a la hora de "dar la cara".

"Al Gobierno se le da muy bien elegir las crisis en las que da la cara y las crisis en las que hace mutis por el foro", arranca Soto Ivars, planteando desde el inicio una idea que recorre toda su intervención: no todas las situaciones reciben la misma respuesta ni el mismo nivel de exposición pública.

De la pandemia al apagón

Durante su análisis, el periodista repasa distintos episodios recientes. Desde la pandemia —donde cuestiona la gestión del llamado comité de expertos— hasta el apagón, donde considera que el Ejecutivo optó por situarse en primera línea al tener a las eléctricas como antagonistas ante la opinión pública.

También menciona la gestión de la DANA, asegurando que se dejó el foco en el Gobierno valenciano durante meses, mientras otras responsabilidades quedaban diluidas. Un recorrido que sirve de contexto para entender su crítica principal: la gestión de las crisis no responde únicamente a criterios técnicos, sino también estratégicos.

"Un operativo de película de Michael Bay"

El momento más gráfico llega al referirse al dispositivo desplegado ante el buque afectado por un virus. Soto Ivars lo describe como "un operativo de película de Michael Bay", en alusión a un despliegue que, a su juicio, resulta desproporcionado para una amenaza limitada.

Una comparación que resume el tono de su intervención y que invita a escuchar el fragmento completo para captar todos los matices de su crítica, donde mezcla análisis político, ironía y ejemplos concretos.

La reflexión de fondo

Más allá de los casos concretos, Soto Ivars plantea una pregunta de fondo: por qué algunas crisis reciben una respuesta tan visible y otras pasan más desapercibidas. En este sentido, contrapone la rapidez de ciertas actuaciones con el silencio ante otros asuntos, como la muerte reciente de agentes en operaciones contra el narcotráfico.

"No miremos cómo bailan con todo a favor, sino en qué pistas mantienen los pies a buen recaudo", concluye.