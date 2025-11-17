Rafa Latorre, sobre Rufián: "Pretende hacer olvidar que el día siguiente de la DANA no quiso perderse el reparto del Consejo de RTVE"

Rafa Latorre ha recordado a Gabriel Rufián, tras el tenso enfrentamiento que el diputado de ERC ha mantenido con Carlos Mazón en la comisión de investigación de la DANA, lo que sucedió un día después de la tragedia.

En su reflexión, Latorre ha reprochado a Rufián que critique con esa vehemencia a Mazón mientras intenta borrar de la memoria su propia actuación en los días posteriores a la catástrofe. "Es más fácil llamar asesino a alguien que reconocer los propios errores o pedir perdón por los propios insultos a las víctimas", ha afirmado.

Según Latorre, el diputado independentista "pretende hacernos olvidar que la mañana siguiente a la tragedia, con los cadáveres flotando en la Albufera, no quiso perderse el reparto del Consejo de Administración de Radiotelevisión Española".

La crítica de Rufián y la respuesta de Mazón

El diputado de Esquerra había acusado a Mazón de "mentir", de "ocultar información" y de mantener una conducta "indigna de un cargo público", en un interrogatorio especialmente bronco en el que llegó a tildarle de "inútil, mentiroso, incapaz, miserable, homicida y psicópata".

Latorre ha recordado que, mientras el país seguía conmocionado por las inundaciones y con las labores de rescate aún en marcha, el Congreso convalidaba el decreto ley sobre Radio Televisión Española. Aquel pleno, convocado para modificar las mayorías necesarias en la elección del Consejo de Administración de la corporación pública, se celebró con la presencia de ERC, que votó a favor junto al PSOE, Sumar, PNV, Bildu y Junts.

El periodista ha subrayado esa paradoja: "A cada cual lo suyo. Desde luego, la responsabilidad de Mazón es inextinguible por esa larga sobremesa por la que será recordado siempre. Pero al día siguiente, con plena consciencia de la catástrofe y de la tragedia, Rufián no quiso faltar al reparto del Consejo. No fuera a ser que el duelo le hiciera perder a Esquerra su asiento en RTVE".

"No era el entorno, pero al menos ya existía plena conciencia de la catástrofe en la que nos enfrentábamos. Y aun así, prima lo que primero, que es la más baja política", ha concluido el presentador.