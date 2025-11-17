La intervención del PSOE que indigna a Mazón: "Se había llevado hasta una muda por si hacía falta"

"Usted ha recibido bulos machistas muy graves", ha replicado un incrédulo Carlos Mazón, ante la intervención del diputado socialista Alejandro Soler en la comisión de investigación del Congreso sobre la gestión de la dana del 29 de octubre de 2024. Soler ha acusado a Mazón de actuar con falta de diligencia durante la emergencia, llegando incluso a ironizar sobre su actitud aquel día: "Se había llevado hasta una muda, por si hacía falta".

Durante su intervención, el diputado del PSOE ha reprochado a Mazón que no se personara en el Centro de Coordinación de Emergencias (Cecopi) mientras la Comunitat Valenciana sufría el impacto de la dana. Ha insistido en que el presidente tenía muchas expectativas, ya que "tenía la tarde libre" y que había dejado también "libres a sus colaboradores", insinuando que esperaba otro tipo de jornada: "Había llevado incluso una muda, por si le hacía falta". La frase ha provocado murmullos en la sala y una reacción inmediata del jefe del Consell.

Soler ha acusado además a Mazón de "no personarse pese a toda la información" y de haber "calculado jurídicamente no llegar hasta que la alerta se hubiera enviado". Según el diputado socialista, el presidente mantuvo comunicación con la consellera de Emergencias, Salomé Pradas, "antes y después del envío de la alerta", pero "evitó presentarse en su lugar de trabajo hasta que la situación ya estaba resuelta". "Usted ya había dimitido el 29 de octubre, cuando no se personó en su puesto; había dimitido de su verdadera responsabilidad", ha remarcado Soler, antes de pedirle que "deje su acta de imputado y diga la verdad ante el juez".

Un intercambio tenso y una frase que enciende la comisión

Las palabras de Soler han indignado a Carlos Mazón, que ha tratado de interrumpir la intervención lanzando una frase que ha elevado la tensión: "Usted ha sufrido bulos machistas muy graves". El socialista, sorprendido, ha reclamado seguir con su intervención, mientras la presidencia de la comisión ha tenido que llamar al orden: "Por favor, deje que acabe el señor portavoz".

Pese a la advertencia, el clima se ha mantenido crispado hasta el final de la comparecencia. "Qué pena, señor Soler. Quien le ha visto y quien le ve", ha concluido Mazón.

El enfrentamiento ha tenido su origen en un punto anterior del interrogatorio. Soler ha pedido a Mazón que mostrara su teléfono móvil para comprobar si existían mensajes con la consellera de Emergencias, Salomé Pradas, entre las 12:52 y las 17:43 de aquel 29 de octubre, mientras se desarrollaba la dana. "Saque el móvil y demuestre que no tiene mensajes de Salomé Pradas durante esas horas", le ha exigido. Mazón ha guardado silencio.

El presidente ha asegurado que "sí hubo comunicación", aunque a través de "su equipo", porque se encontraba "en otros actos" y no canceló su agenda. Soler ha replicado que, conociendo la gravedad de la situación, "se le ocurre acompañar a la señora Vilaplana al parking hablando de fútbol, en lugar de salir corriendo hacia el Cecopi". También ha ironizado con que Mazón llevase el móvil "en la mochila", cuando "todos lo llevan en la mano durante una emergencia".