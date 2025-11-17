Rafa Latorre sobre Leire Díez: "Viene de la escuela Cerdán porque lo primero que ha hecho es pedir que se invalidaran las grabaciones"

Para la fontanera empieza lo serio. La fontanera del PSOE Leire Díez y el empresario Javier Pérez Dolset comparecen este lunes ante el juez Arturo Zamarriego para declarar por sus actividades de cloaca. Es la primera vez que declara ante el juez y se nota que viene de la escuela Cerdán porque lo primero que ha hecho es pedir que se invalidaran las grabaciones que la retratan como una extosionadora a las órdenes de Ferraz.

Bueno, como eso y como alguien tan poco avispado como para acudir a sobornar a alguien tan curtido en maniobras sucias como el fiscal Stampa y no prever que quizás le está grabando.

Resulta enternecedor cómo Stampa le va conduciendo como si fuera un interrogatorio y le dice "pero tú de dónde vienes, quién te envía, cómo consigue esto" y va extrayendo toda la información que conforma un retrato troppo vero sobre la cloaca de Ferraz. Una cloaca para el soborno o la coacción y que pretendía recabar material comprometedor para destruir la reputación de Guardia Civil, fiscales independientes y quienes se atrevieran a investigar al entorno político o familiar del presidente.

¿Recuerdan cuál era su principal objetivo? ¿A quién deseaba ver muerto Leire Díez? Sí, a Antonio Balas, teniente coronel de la Guardia Civil a cargo de la UCO. Y hoy precisamente, con Leire entrando en el juzgado para prestar declaración llegaban nuevas noticias de la investigación de la UCO. Un nuevo informe sobre la trama del jefe de Leire Díez, Santos Cerdán.

Si el primer informe fue una demoledora recopilación de información acerca del clan del Peugeot que terminó con Cerdán en la cárcel, este es aún peor, por cuanto ya especifica todos los detalles de la trama de amaño de obra pública que bien podría ser bautizada como la trama del 2%.

Nuevo informe de la UCO sobre Servinabar

Desde esta mañana da noticia del nuevo informe de la UCO El Confidencial. Lo que relata es mucho más grave que lo se había descrito hasta ahora. Se trata de un complejo entramado para el cobro sistemático de mordidas a cambio de adjudicaciones de obra pública en el que la pieza fundamental es la compañía Servinabar, aquella de la que Cerdán compró un 45% según supimos por el hallazgo de un documento que se había mantenido en secreto hasta hoy.

Si la corrupción de la Cataluña convergente ha pasado a la historia como la del 3%. Esta es la del 2%, porque ese es el porcentaje que cobraban a la adjudicatorias y el principal cliente de la trama, siempre según este informe que adelanta El Confidencial, es Acciona.

El resumen es este: Los investigadores sostienen que la mano derecha de Pedro Sánchez en el PSOE hasta el pasado junio utilizó varias sociedades para ocultar sobornos de constructoras y desviarlos posteriormente a personas de su confianza, como su hermana Belén.

Les voy a leer dos párrafos referidos a eso que dieron en llamar "cupo vasco": "La mayoría de los sobornos se quedó en esta sociedad pero 1 millón de euros fue triangulado usando dos cooperativas opacas, Noran y Erkolan, constituidas en una asesoría fiscal de San Sebastián. En Noran figuraban como directivos Antxon Alonso y Koldo García Izaguirre.

Los investigadores creen que este último ejerció de testaferro de Cerdán. En total, Servinabar 2000 SL transfirió a esta primera cooperativa al menos 732.000 euros. El segundo vehículo, Erkolan, recibió otros 258.000 euros de Servinabar 2000 SL sólo entre 2019 y 2024. El grueso de ese dinero habría terminado en cuentas bancarias de la hermana de Cerdán, Belén, concejala del PSOE en Milagro (Navarra)".

Y ojo a dos instancias subsidiarias de esta trama. Una es el gobierno de Navarra, cuya implicación veremos porque Cerdán era invitado a sentarse en mesas de adjudicación sin tener ningun cargo que lo justificara. Y otra es el PNV… porque el informe también indica que, la organización criminal estaba tan vinculada al PSOE que necesitaba que el partido controlara las instituciones para poder operar.

Los cabecillas de la red temieron en algunos momentos que Ferraz no fuera capaz de alcanzar acuerdos de gobierno con el PNV y que perdieran su capacidad para condicionar licitaciones

Nuevos careos y declaraciones en la comisión sobre la dana

Carlos Mazón se está yendo pero aún le quedan algunos trámites desagradables en su despedida, como esta comparecencia en la Comisión de investigación del Congreso que no ha servido para aclarar nada, y que se ha convertido en una competición por ver qué diputado insultaba con más saña al pronto ex presidente de la Generalitat.

Mazón no quiere aclarar qué hizo en la media hora de sombra de su enésima versión. Y tampoco es capaz de explicar por qué prolongó su sobremesa durante horas y horas y se comportó de una manera tan frívola en un día tan trágico. Él sigue aduciendo ignorancia respecto de la gravedad del problema, pero había cientos de llamadas colapsando en el 112 que permitían intuir que no era momento para paseos y menos para sobremesas.

Mazón sigue reclamando que la responsabilidad no se detenga en el Ventorro y que sea atienda a la negligente actuación de la Confederación Hidrográfica del Júcar o al calculo mezquino del gobierno de la nación con Pedro Sánchez y Teresa Ribera al frente.

Respecto de sus propias responsabilidades explica poco aunque es innegable que la dimisión es la forma que hay en política de asumir la responsabilidad de una gestión nefasta. El caso está judicializado y veremos si la juez encuentra motivos para que tenga que responder ante un tribunal.

Ahora bien, ha habido diputados que no se van a conformar con nada, porque de ello depende su lucimiento y utilizan con enorme alegría palabras como psicópata u homicida. Se ha desatado una muy desagradable carrera por usurpar políticamente el dolor de las víctimas y mostrarse cruel con un hombre dimitido cuyo destino está en manos de la justicia. En esto, nadie como Gabriel Rufián. El que se presenta como el líder aseadito de una nueva izquierda.

Es más fácil llamar asesino a alguien que reconocer los propios errores o pedir perdón por los propios insultos a las víctimas. Seguramente Rufián pretenda hacernos olvidar que la mañana siguiente a la tragedia con los cadáveres flotando en la Albufera no quiso perderse el reparto del Consejo de Administración de RTVE.

No fuera a ser que el duelo le hiciera perder a Esquerra su asiento en el Consejo. No era el Ventorro, pero al menos ya existía una plena conciencia de la catástrofe. Y aún así, primó lo que primó. La más baja política.