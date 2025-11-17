Rufián carga contra Mazón: "Es un inútil, mentiroso, incapaz, miserable, homicida, psicópata y ojalá pague por todo lo que ha hecho"

La comparecencia de Carlos Mazón en la comisión del Congreso que investiga la gestión de la DANA del 29 de octubre de 2024 ha vivido un momento de máxima tensión durante el turno de Gabriel Rufián (ERC). El diputado catalán protagonizó un duro interrogatorio en el que acusó al president dimisionario de "mentir", de "ocultar información" y de mostrar una conducta "indigna de un cargo público".

La comisión, que arrancó a las 10:30 horas, analizaba por primera vez en formato de pregunta-respuesta los movimientos, decisiones y omisiones de Mazón durante la jornada de la tragedia, especialmente su estancia en el restaurante El Ventorro, el restaurante donde comía Mazón el día de la dana.

Rufián inició su intervención recordando que en una década en el Congreso nunca se "ha encontrado con alguien como Mazón, jamás", acusando a Mazón de lanzar "trolas, mentiras y bulos" durante la sesión. El diputado sostiene que "lo que sucedió aquel día lo sabían hasta en Japón".

A partir de ahí, fue repasando caso por caso las muertes ocurridas aquel día, confrontando directamente a Mazón con la cara impresa de los fallecidos y preguntándole si quería pedir perdón a sus familias.

"¿Tiene usted algo que decirle?", repitió en múltiples ocasiones al mencionar víctimas como José Hernaiz, Isabel Izquierdo, el pequeño Nizan, Elvira y Elizabeth o los miembros de varias familias arrasadas por las riadas.

La sobremesa en El Ventorro

Rufián insistió especialmente en la presencia del president en El Ventorro:

"A las cinco y media de la tarde, ¿dónde estaba usted? Se lo digo yo: en el Ventorro", "Quizá en la segunda copa", "A las seis y veintidós todavía estaba en un restaurante rechazando llamadas".

Mazón, por su parte, trató de responder:

"Traslado mi mayor respeto a todas las víctimas", afirmó en repetidas ocasiones, defendiendo que es "el único que ha pedido perdón públicamente" y que todas las familias "merecen el mismo derecho y el mismo dolor".

El presidente defendió su actuación durante la emergencia:

"No hubo conocimiento de las primeras pérdidas de vidas humanas hasta bien entrada la madrugada", afirmó, responsabilizando además al "apagón informativo" que, según él, impidió disponer de caudales actualizados: "Me ratifico: el apagón informativo es lo que mató a las personas".

Y ante las acusaciones de mentir, replicó: "Yo no le miento", "Lo que dice usted es falso".

La cadena de insultos final

Rufián, después de pedir disculpas a las víctimas por no tener más tiempo para relatar todos los casos, se encaró directamente con Mazón:

Usted es un inútil, usted es un mentiroso, usted es un incapaz, usted es un miserable, usted es un homicida y esto es un psicópata. Y ojalá pague con cárcel todo lo que ha hecho

El presidente respondió únicamente: "Se describe usted mismo con ese lenguaje".