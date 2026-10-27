Rafa Latorre entrevista a Alberto Núñez-Feijóo en Más de uno

Alberto Núñez-Feijóo afronta este martes una nueva prueba ante las urnas del próximo 29 de noviembre. El presidente del Partido Popular y candidato a La Moncloa responderá a las preguntas de Rafa Latorre en una entrevista en la que deberá concretar sus propuestas para un eventual Gobierno, aclarar sus líneas rojas en materia de pactos y defender la estrategia de su partido en una campaña marcada por la confrontación con Pedro Sánchez.

A poco más de un mes de las elecciones generales, el líder popular ha presentado sus compromisos electorales bajo el título de "Contrato con España". El documento recoge doce prioridades que van desde la construcción de un millón de viviendas hasta la revalorización de las pensiones conforme al IPC, el refuerzo de la sanidad pública, la reducción de impuestos y la mejora de la seguridad. También incluye medidas sobre inmigración, educación, salarios y política exterior.

La entrevista servirá para examinar cómo pretende Feijóo trasladar esos compromisos a un programa de Gobierno y, sobre todo, cómo piensa financiarlos y ejecutarlos. La vivienda se perfila como uno de los asuntos centrales: el candidato popular defiende construir un millón de casas para aumentar la oferta, facilitar el acceso de los jóvenes y contribuir a reducir los precios y los alquileres. También tendrá que precisar sus planes fiscales y sus propuestas para mejorar el poder adquisitivo de los trabajadores.

Los pactos con Vox, sobre la mesa

Uno de los asuntos que previsiblemente centrará la conversación será la relación con Vox y el alcance de un eventual acuerdo de Gobierno. Feijóo ya ha dejado claro que no descarta gobernar con la formación de Santiago Abascal si los resultados electorales hacen necesarios sus votos. "Mi primer objetivo es que Sánchez se vaya del Gobierno", afirmó el pasado viernes en una entrevista en la Cadena SER, en la que defendió que respetará el mandato de las urnas si este exige apoyarse en la tercera fuerza política.

La incógnita es qué condiciones estaría dispuesto a aceptar para alcanzar ese objetivo y qué límites establecería en cuestiones como la inmigración, las políticas de igualdad, los derechos sociales o la memoria democrática. El PP ha alcanzado acuerdos con Vox en distintas comunidades autónomas, pero la traslación de esas alianzas al Ejecutivo central supondría un salto político de mayor alcance.

La negociación no se limita al Congreso. PP y Vox mantienen conversaciones para coordinar sus candidaturas al Senado con la intención de evitar la dispersión del voto de derechas y aumentar sus posibilidades de controlar la Cámara Alta.

El acuerdo podría tener consecuencias institucionales de primer orden, puesto que una mayoría reforzada en el Senado permitiría a ambas formaciones aspirar a influir en nombramientos que requieren una mayoría de tres quintos, entre ellos los de determinados magistrados del Tribunal Constitucional. Feijóo tendrá que explicar si está dispuesto a asumir esas condiciones y hasta dónde llega su voluntad de entendimiento con Abascal.

Las controversias que pueden marcar la campaña

La entrevista llega también después de varios episodios polémicos para el PP. Entre ellos figura el vídeo electoral elaborado con inteligencia artificial en el que aparecen, entre otros, Begoña Gómez, José Luis Rodríguez Zapatero y José Luis Ábalos, una iniciativa que el PSOE estudia llevar a los tribunales. La controversia plantea preguntas sobre los límites de la comunicación política, el uso de imágenes manipuladas y la responsabilidad de los partidos durante la campaña.

A ello se suman las críticas por las posiciones del PP sobre igualdad, aborto y eutanasia. En su reciente entrevista, Feijóo anunció que integraría las competencias de Igualdad en otro ministerio, que quería reabrir el debate sobre la autorización parental para que las menores de 16 años puedan abortar y que reformaría la ley de eutanasia. Son cuestiones que previsiblemente volverán a aparecer en el debate público y que obligan al candidato a precisar el alcance de sus propuestas.

Otro frente será la relación con el Gobierno y el modo en que el PP pretende presentarse como alternativa política. Feijóo ha insistido en que su prioridad es desalojar a Sánchez de La Moncloa, pero deberá explicar qué medidas concretas distinguen su proyecto del Ejecutivo actual y cómo piensa convertir sus críticas en una oferta reconocible para los electores.

Un examen antes del 29-N

La cita con Rafa Latorre llega en un momento en el que los partidos ultiman sus candidaturas y buscan fijar los principales temas de la campaña. El PP pretende situar la vivienda, la fiscalidad, la seguridad y la gestión económica en el centro del debate, mientras que sus adversarios cuestionan algunas de sus propuestas sociales y el alcance de sus posibles acuerdos con Vox.

Feijóo tendrá así la oportunidad de aclarar las dudas que rodean su programa, defender sus compromisos y explicar qué escenario de Gobierno considera viable tras las elecciones. La cuestión de fondo será si el candidato popular puede presentar un proyecto propio suficientemente definido o si la posibilidad de alcanzar el poder mediante un pacto con Vox terminará ocupando el centro de la campaña.

La entrevista permitirá medir hasta qué punto el líder del PP está dispuesto a concretar sus propuestas y a responder a las controversias que acompañan su candidatura, en una cita electoral decisiva para el futuro político de España.