Quim Torra: "No iremos a defendernos, vamos a acusar al Estado de esta farsa"

El presidente de la Generalitat , Quim Torra , ha advertido de que el independentismo no debe "defenderse de nada", sino que ha de "acusar al Estado español", en la "farsa y causa injusta" contra los políticos soberanistas encarcelados.

Torra ha clausurado la 50 edición de la Universitat Catalana d'Estiu en Prada de Conflent (Francia), en una intervención centrada sobre todo en homenajear la figura del lingüista catalán Pompeu Fabra, quien falleció precisamente en esa localidad francesa, pero que también le ha servido para abordar el escenario político actual.

Tras la polémica generada por las palabras con las que hace unos días instó a "atacar" al Estado español, Torra ha insistido en ese mensaje, aunque sin utilizar ese verbo.

El president ha recordado a los "presos políticos y exiliados" y ha lamentado que "no vivimos en una situación normal, sino un momento de excepcionalidad política absoluta": "No tenemos que ir a defendernos de nada, debemos ir a acusar al Estado español de esta farsa y causa injusta. Que sepan que no iremos a defendernos de nada, hicimos lo que teníamos que hacer (...), democrática y pacíficamente", ha añadido.

Torra ha reivindicado la jornada del 1-O y la declaración de independencia del 27 de octubre, proclamada ilegal. "El trabajo es hacer real esa república y no nos desviaremos ni un milímetro en ese compromiso. La esperanza es lo que debe mover al pueblo, de que esta vez lo conseguiremos, porque estamos en el lado correcto de la historia y, sí, ganaremos. Ganaremos", ha sentenciado.