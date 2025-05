Quién es José Grinda, el fiscal anticorrupción que estaba también en el punto de mira de la "fontanera" del PSOE

Los nuevos audios de la fontanera del PSOE desvelan que no solo tenía en su punta de mira al jefe del Departamento de Delincuencia Económica de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, Antonio Balas, sino que también quería información sobre el fiscal anticorrupción José Grinda, responsable de la causa sobre la trama de corrupción del 3% de Convergencia.

Leire Díez pronunció varias veces el apellido del fiscal anticorrupción. "Hay una cosa que sí me interesa que me la aclares bien, porfa. Es el tema Grinda, porque efectivamente a mí me llama mucho la atención que esto caiga en Rosana y no en Grinda", afirmó la fontanera de Santos Cerdán en referencia a que le parecía extraño que en el caso del empresario Hamlyn ejerciera la acusación pública la fiscal de la Audiencia Nacional, Rosana Lledó, en lugar de la Fiscalía Anticorrupción, donde estaba Grinda.

El empresario afirmó que estaba dispuesto a colaborar con informaciones de José Grinda pero exigió que Leire Díez le garantizara por escrito qué beneficios obtendría a cambio de facilitar material.

Quién es José Grinda, el fiscal anticorrupción del caso 3%

El fiscal anticorrupción, José Grinda González fue el impulsor del caso 3% contra Convergència Democràtica de Catalunya (CDC) o de la causa contra Carles Puigdemont por Aigües de Girona, es también uno de los responsables del caso que acabó con el cierre de la Banca Privada de Andorra (BPA).

La trama de corrupción de Convergencia amañaba contratos de obras públicas a cambio de comisiones ilegales del 3%, un escándalo que lastra a los herederos naturales de la formación, Junts per Catalunya.

La carrera de José Grinda dentro de la Fiscalía se ha destacado por la investigación de mafias rusas y otros casos de crimen organizado, como la Operación Emperador. Sin embargo, el fiscal Grinda también ha sido objeto de acusaciones de pederastia y pornografía infantil, aunque nunca fue imputado oficialmente y los casos relacionados fueron archivados o no prosperaron judicialmente.