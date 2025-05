La "fontanera" del PSOE también buscaba información sobre el fiscal anticorrupción José Grinda: "Hay que ir con cuidado. Y ser cirujano"

El diario 'El Confidencial' saca una nueva tanda de grabaciones de la reunión que mantuvo en febrero Leire Díez con el empresario Alejandro Hamlyn. En ellas, se puede ver que no sólo tenía interés en conseguir información confidencial del teniente coronel Antonio Balas, el jefe del Departamento de Delincuencia Económica de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil, sino que también quería información sobre el fiscal anticorrupción José Grinda.

Este nuevo objetivo, Grinda, es el responsable de la causa sobre la trama de corrupción del 3% de Convergencia, que involucra a dirigentes de CDC (la antecesora de Junts per Catalunya, aliado del PSOE) y a su fundación CatDem, en una presunta red de financiación ilegal del partido mediante el cobro de comisiones a empresas a cambio de adjudicaciones de obra pública.

"Aquí hay varios objetos que interesan. No solo Balas. Balas, Bonilla, Grinda...", dijo Pérez Dolset, que también se encontraba en la reunión, al empresario investigado por hidrocarburos. Añade que para poder desmontar todo el entramado deben atacar con "una actuación de cirujano y con muy pocos cortes". Dolset, por su parte, está procesado por fraude en las subvenciones públicas en otra causa impulsada por el fiscal Grinda, del cuál Hamlyn afirmaba tener información.

La "fontanera" del PSOE, interesada por esta información, exige explicaciones al investigado al no entender que su caso no se encuentre a manos del fiscal de anticorrupción: "a mí me llama mucho la atención que esto caiga en Rosana y no en Grinda". A su vez, insistió en que cambiase de abogado y contrate los servicios del también presente Jacobo Teijelo, que se dirigió en varias ocasiones a Hamlyn durante la conversación para pedirle datos sensibles sobre la UCO.

Debido a la insistencia, la mano derecha de Cerdán interviene: "No hay que volvernos locos. Y además es una cosa que te voy a decir que es fundamental y se llama coordinación. Vale, hoy estamos teniendo esta reunión, pero a partir de aquí coordina Jacobo todo y Jacobo ya se coordina. ¿Vale, eh?". También, remarca la importancia de ir con cuidado e involucrar a la menor gente posible "Hay que ir con cuidado. Y ser cirujano. No podemos... O sea, no tenemos una metralleta y… No… Tenemos disparos contados para muchos pájaros. Hay que intentar que con un disparo mates 15. No sé si me estoy explicando".

"Un parto dura nueve meses, pero que no dure catorce"

Hamlyn, no muy convencido de la propuesta, exige que cierren el trato poniendo las "cosas encima de la mesa con papel y boli", mientras Leire Díez hace un llamamiento a que deben actuar con rapidez "cuanto más dilatemos esto, peor. Eh… un parto dura nueve meses, pero que no dure catorce, ¿vale?", con una fecha máxima de "pasado mañana" desde el encuentro.