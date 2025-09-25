Qué pasa si un jurado popular establece la culpabilidad de Begoña Gómez: ¿dicta la sentencia definitiva?

El auto que emitió el juez Juan Carlos Peinado en el que informa a Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno, a la asesora de Moncloa Cristina Álvarez y al delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín, de que serán juzgados por un jurado popular en caso de que se les abra juicio oral por un presunto delito de malversación plantea dudas sobre en quién o quiénes recae la responsabilidad final de dictar la sentencia.

Peinado ha adoptado esta decisión en el marco de la pieza separada en la que investiga si se produjo un desvío de dinero público en la designación de Cristina Álvarez como asesora de Moncloa y si ésta desempeñó funciones privadas para Gómez.

Antes de enviar a juicio falta el auto de apertura de juicio oral, y quedan recursos por resolver. La Audiencia Provincial de Madrid aún tiene pendiente resolver recursos contra decisiones del juez Peinado, tanto en lo relativo a esta pieza separada de malversación, como a su investigación principal, que discurre al margen, por presuntos delitos de tráfico de influencias, corrupción en los negocios, intrusismo y apropiación indebida.

Entretanto, esta propuesta de que la esposa del presidente sea juzgada ante un jurado popular ha sido ampliamente criticada desde el Gobierno, que califica de "surrealista" el auto e incluso tiran de ironía pidiendo "que llamen a los de la calle Ferraz" para formarlo, , como hizo la ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez. El propio presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha defendido la inocencia de su esposa afirmando que "el tiempo pondrá las cosas en su sitio".

El caso es que con este proceso ha traído al primer plano la figura del jurado popular y hay especial interés no sólo por cómo se compone, sino por su funcionamiento y vinculación de sus decisiones.

Qué es un jurado popular

Esta institución se creó en 1995 con la Ley Orgánica del Tribunal del Jurado (LOTJ) para fomentar la participación ciudadana en la administración de justicia y se aplica solo a determinados delitos, entre ellos el de malversación de caudales públicos.

Cómo funciona un jurado popular en España

El jurado popular está compuesto por nueve ciudadanos y dos suplentes, junto a un magistrado que lo preside. Su función es emitir un veredicto sobre los hechos que se juzgan: declarar probado o no probado el delito y pronunciarse sobre la culpabilidad del acusado

¿A qué ciudadanos pueden elegir?

La Oficina del Censo Electoral realiza un sorteo entre los ciudadanos españoles mayores de edad, residentes en la provincia correspondiente, que sepan leer y escribir y no tengan antecedentes penales. La lista resultante la envía a las Audiencias Provinciales.

Llegado el caso que deba resolverse ante un jurado popular, hay un nuevo sorteo entre las personas seleccionadas en la primera lista. Los elegidos deben rellenar un cuestionario para descartar incompatibilidades, como problemas de salud o vínculos con las partes. Tras las recusaciones que puedan plantear la defensa y la acusación, se conforma el jurado definitivo.

Quién dicta sentencia e impone la condena

La función del jurado popular es emitir un veredicto declarando probado o no probado los hechos, también pueden proclamar si el acusado es culpable o no, pero es el juez quien dicta sentencia definitiva, recogiendo el veredicto del jurado, y quien, en su caso, impone la condena.