Sánchez defiende la inocencia de su mujer y su hermano: "El tiempo pondrá las cosas en su sitio"

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha asegurado que su mujer Begoña Gómez y su hermano David Sánchez, "son inocentes" de los presuntos delitos que les achaca la Justicia y espera que cuando esta inocencia se demuestre tenga la misma repercusión mediática que las actuaciones que está llevando a cabo el juez Juan Carlos Peinado.

Sánchez ha hecho estas declaraciones después de que este mismo miércoles, el juez Peinado, que lleva a cabo la investigación contra su esposa, haya comunicado que esta se someterá a un jurado popular si finalmente se abre juicio oral contra ella por delito de malversación.

El día anterior, la Audiencia Provincial de Badajoz envió al banquillo de los acusados a David Sánchez por delitos de prevaricación y tráfico de influencias.

"Sobre mi hermano y mi mujer, como he dicho en muchas ocasiones el tiempo pondrá las cosas en su sitio. Nos toca defender la verdad, pues defenderemos la verdad, y la verdad es que mi hermano y mi mujer son inocentes", ha indicado Sánchez en una rueda de prensa en Nueva York, después de participar esta semana en el 80º periodo de sesiones de la Asamblea General de Naciones Unidas.

A renglón seguido ha añadido que espera que "cuando eso suceda y la Justicia así lo dicte, tenga la misma repercusión mediática que tiene ahora mismo todo lo que está planteando el juez Peinado" ha señalado expresando su desacuerdo con las decisiones adoptadas por el instructor.